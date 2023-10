Chichizola non vede l'ora: "Como? Aspettiamo da tanto questa gara"

Leandro Chichizola è diventato un punto fermo del Parma di Pecchia. Il portiere argentino, autore di un buon inizio di campionato, è tra i meno battuti dell'intero torneo ed è pronto a riprendere il cammino verso la Serie A dopo l'interruzione della corsa a Venezia. "Aspettiamo da tanto la partita con il Como - spiega alla trasmissione televisiva argentina TNT Futbol -, arriviamo dalla settimana di sosta e forse ci sarebbe piaciuto giocare subito, perché dopo la sconfitta di Venezia saremmo tornati in campo perché volevamo riprendere immediatamente il nostro cammino. Vogliamo fare bene, giochiamo davanti ai nostri tifosi e ci teniamo a riprendere il percorso interrotto”.

Chichizola ha parlato, durante l'intervista, del ruolo del portiere. "In Europa i numeri uno sono più professionisti, sono più attenti al movimento delle mani e lavorano di più sull’aspetto tecnico. La differenza fra i portieri sudamericani e gli europei è che in Sudamerica fanno un lavoro di preparazione diverso. Noi abbiamo più personalità, cresciamo in ambienti più duri e tosti, mentre in Europa c’è una preparazione più specifica per i portieri. E questo lo impari soltanto quando vieni qui a metterlo in pratica. Se un ragazzo impara i movimenti, abbinato al talento che possiede, può diventare veramente molto forte e competitivo”. A proposito di portiere, Leandro a Parma ha avuto modo di lavorare fianco a fianco con chi più di tutti ha scritto la storia in quel ruolo. Per una stagione ha condiviso lo spogliatoio con Gigi Buffon, "una delle cose più belle nella mia carriera. Non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche nella vita. Personalmente, al suo fianco, è stato un anno meraviglioso", ha concluso il portiere del Parma. A proposito di Parma, da qui sono passati tanti calciatori argentini, molti dei quali hanno lasciato una traccia indelebile. “Sono ancora amati perché hanno vinto dei trofei e hanno aiutato a migliorare l’immagine internazionale del Club. Un po’ come è successo a Napoli, quando arrivò Diego Maradona. Con le debite proporzioni, a Parma è capitato lo stesso. Ci sono stati calciatori come Almeyda, Veron, Crespo, Sensini, Ortega, qui hanno vinto competizioni con questa maglia lasciando un segno indelebile”.