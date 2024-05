Cibus, Jacobs: "Voglio vincere un altro oro per entrare nella storia"

"Una medaglia olimpica è sempre una medaglia olimpica, ma io voglio puntare ad arrivare all'oro". Così Marcell Jacobs non si nasconde e fissa l'asticella il più in alto possibile in vista di Parigi. L'azzurro è stato ospite a Cibus, il salone del made in Italy alimentare in corso alle Fiere di Parma, dove ha confessato i suoi sogni: "Rivincere l'Olimpiade significherebbe entrare a far parte della storia dell'atletica leggera perché solo due persone hanno conquistato due medaglie d'oro consecutive (Carl Lewis e Usain Bolt, ndr) ed essere la terza sarebbe qualcosa di meraviglioso".

Dopo aver staccato il pass olimpico nella staffetta 4x100, Jacobs disputerà una gara il 18 maggio a Roma, poi il 28 maggio a Ostrava e a seguire una tappa di Diamond League tra Oslo e Stoccolma. "Nei prossimi tre appuntamenti cercherò di spingere al 100% per mettere insieme tutti quei pezzi di puzzle che abbiamo costruito negli ultimi mesi. Mi auguro di farlo quando più conta, quindi alle Olimpiadi, passando ovviamente per i Campionati Europei. Spero di commettere tanti errori nelle prossime gare per capire quello che devo ancora sistemare", ha concluso Jacobs