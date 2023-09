Circati, che inizio: eroe al Tardini, ora spera in Wembley

Alessandro Circati è un po’ l’uomo simbolo di un Parma che ora lotta e vince. Giovane e con voglia di arrivare, proprio il club. Non ha ancora vent’anni ma possiede già la tempra giusta per fare strada. Intanto ha già scavato un solco profondo tra il difensore dell’anno scorso e quello che si è presentato quest’anno, almeno in questo primissimo scorcio di campionato. Più sicuro, meno approssimativo nella gestione delle situazioni, concentrato in marcatura. Un giocatore cresciuto. Il solo fatto di aver scomodato Graham Arnold, selezionatore dei dell’Australia, deve fare alzare le antenne. Poi il resto l’ha fatto il destino: in Parma-Samp è toccato proprio a Circati, a nove minuti dalla fine, evitare la prima sconfitta stagionale ai suoi con una deviazione di testa che ha fatto esplodere il Tardini, carico di tensione e aspettative. A fine partita, il Ct si è intrattenuto con il difensore del Parma per un colloquio di una ventina di minuti dopo i quali è volato in Inghilterra a seguire gli altri socceros. Arnold si è complimentato con lui per l’ottima gara, consigliandogli di non mollare di un centimetro, di rimanere concentrato e pensare al campo. Il lavoro pagherà: non ha ancora il posto garantito con l’Australia, ma il Ct ha fatto capire ad Alessandro che sarà nelle rotazioni future della Nazionale.

Arnold sembra averlo precettato per la prossima partita dell'Australia, quella di venerdì 13 ottobre a Wembley conto l’Inghilterra in uno degli stadi dove tutti vorrebbero giocare. Compreso Circati che non vede l’ora di ricevere la certezza di quella convocazione attesa a giorni. “Tocca al mister decidere, io penso di meritarmelo. Ho lavorato duro per arrivare qui e so di avere quello che serve per rimanerci. Poi spetta al commissario tecnico decidere se convocarmi" ha detto a Forbes il fidentino che anche con il Bari è stato uno dei migliori. È stato il giocatore in campo che ha partecipato a più duelli in assoluto: 15. Ne ha vinti cinque più otto di testa. Arcigno, cattivo e concentrato al punto giusto, la crescita di Circati è visibile a occhio nudo. Merito di Pecchia che ha saputo dargli fiducia e se lo sta crescendo gara dopo gara caricandolo pure di responsabilità. “Conquistare la fiducia di un allenatore non è facile. Tutto parte con l'allenamento, che poi ti porta a giocare” ha detto a Forbes. Quest’anno in lui c’è grande fiducia, la società ha voluto puntarci decidendo pure di non intervenire sul mercato. E i suoi frutti si vedono, a tal punto che Pecchia non vi rinuncia. Sei partite da titolare su sette, tutte durate novanta minuti. L’anno scorso ne aveva giocate 14 in tutto, dieci da titolare sei per intero. Il gol alla Samp lo ha galvanizzato e ora, dopo il rinnovo con il Parma fino al 2027, aspetta di portarlo Serie A: da uomo simbolo qual è Alessandro Circati.