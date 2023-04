Cittadella-Parma 0-1 LE PAGELLE | Camara decisivo, Benek timido

Ecco le pagelle di Cittadella-Parma 0-1.

Chichizola 6 - Esce a vuoto su cross di Antonucci, se la cava perché Maistrello di testa indirizza fuori in una delle poche azioni pericolose dei padroni di casa. Per il resto non ha granché da fare. Attento su spizzata di Pavan a fine gara.

Delprato 6,5 - Provvidenziale su Maistrello, quando respinge con la nuca il colpo di testa dell'attaccante dei veneti al quarto d'ora. Sempre puntuale nelle diagonali.

Osorio 5,5 - Qualche rischio nel controllo, nella coppia centrale è quello che trema di più ma per fortuna senza conseguenze per il Parma.

Cobbaut 6,5 - Affare complicato per il belga, Maistrelli. Se la cava però in maniera abbastanza agile, controllando senza particolari patemi.

Coulibaly 6 - A volte distratto, ma nel complesso gioca una buona gara.

Estevez 6 - Rischia su Antonucci, con un fallo da rigore. Salvato dal Var. Va un paio di volte al tiro, senza pretese, contribuisce a cucire tra i reparti.

83' Sohm sv.

Juric 6 - Sostanza e muscoli: Pecchia gli chiede di sporcare l'azione del Cittadella, lui esegue.

Zanimacchia 5 - Poco o nulla nella, un po' di sostegno in fase difensiva ma niente di particolare.

68' - Man 5,5 - Poco convinto, gestisce un paio di palloni in maniera approssimativa senza incidere.

Camara 7 - Agisce da trequartista e lavora per liberare spazi. L'inizio è tutto suo: primo tiro della partita, gol da attaccante e girata di destro sul palo. Tutto in 25'. In mezzo un sacco di cose buone e un'occasione d'oro per il raddoppio. Esce dopo un'ora scarsa perché c'è bisogno di tenere il pallone là davanti e Pecchia gli preferisce Bonny.

58 - Bonny 6 - Pronti via, semina il panico e apparecchia il sinistro di Vazquez: deviato. Entra per tenere il pallone, lo fa a tratti. Prezioso nel finale, quando va a prendersi il pallone e lo difende prendendosi qualche punizione.

Benedyczak 5,5 - Passa il primo tempo a cercare la sua zolla, la trova in un paio di situazioni nelle quali riesce a creare la superiorità numerica. Poco deciso nella rifinitura. Esce senza rimpianti.

68' Hainaut 6 - Contribuisce a raddoppiare, riparte poco ma porta a casa una prestazione di sostanza.

Vazquez 6,5 - Sesto assist per el Mudo in stagione che manda in porta Camara con un tocco gentile. Lavora spalle alla porta, si prende un sacco di calci (e falli) per aiutare la squadra a salire. Alla distanza cala, ma mette lo zampino nel gol e tanto basta.

83' Inglese sv - Tiene qualche pallone, ma non ha il tempo di incidere.

Pecchia 6 - Seconda vittoria consecutiva come non succedeva da 25 partite. Ripesca Camara, che gli regala una vittoria pesante come un macigno. Il massimo risultato con il minimo sforzo, per ora basta così.