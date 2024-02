Cittadella-Parma 1-2 LE PAGELLE | Benek, eroe senza gol: Hernani dà sostegno

Ecco le pagelle di Cittadella-Parma 1-2

Chichizola 6 - Bravo su Pandolfi e attento su Pittarello. Blinda il vantaggio. Incerto sull'ultima palla, regala una chiusura con il brivido.

Delprato 6 - Diligente, si spende nelle due fasi con parsimonia e coraggio. Il solito soldato affidabile che non tradisce.

Osorio 5,5 - Bel duello con Pittarello: fisico e aereo. Alla lunga finisce in affanno dando l'impressione di non essere quasi mai sicuro, ma per fortuna questa volta il suo uomo non segna.

Circati 6,5 - Copre la sua zona, di testa è imperioso. Le prende quasi tutte: di posizione, in anticipo. Altra grande partita.

Di Chiara 6 - Un liscio stava per spalancare le porte agli avversari, poi i compagni rimediano. Non sempre lucido, ma dà sostegno alle corse in avanti dei compagni.

83' Coulibaly sv

Estevez 6 - Paga il giallo (ingiusto) che Ayroldi gli sventola in faccia nel primo tempo. Pecchia lo lascia negli spogliatoi, ma l'argentino si conferma una garanzia nel leggere e interpretare le situazioni in fase difensiva. E, quando può, si sgancia in cerca di gloria. Che non trova per pochissimo.

46' Sohm 6 - Appena entrato ha sul piede il pallone per chiuderla. Ma la alza troppo, iscrivendosi alla saga degli errori del Parma sotto porta. Quando parte, però, non lo prendono mai.

Hernani 6,5 - Torna al gol dopo 132 giorni. Al posto giusto nel momento giusto, rompe il gioco e ribalta il fronte. Senza Estevez perde un po' i riferimenti ma tampona.

Man 5,5 - Un paio di giocate abbaglianti. Altra tecnica, altra velocità. Ma la pioggia ha bagnato anche le sue polveri. Partecipa alla saga dell'errore contribuendo a tenere aperta una partita dominata.

Bernabé 6,5 - Un gol così lo segna solo chi ha la sua tecnica: tiro piazzato con un mancino di prima intenzione. In buca d'angolo. Ci riprova da fuori ma trova un ottimo Kastrati. Partita intensa, dentro ci sono tante cose utili.

86' Cyprien sv.

Benedyczak 6,5 - Assist per Bernabé che vale l'1-0, lavora un gran pallone apparecchiando il raddoppio di Hernani. Gara di sacrificio, per poco non ha trovato il terzo passaggio vincente: Bonny se l'è divorato. Prezioso.

73' Mihaila 6 - Partito per chiuderla, non trova mai lo spazio per farlo. Ma lavora e aiuta la squadra.

Bonny 6 - C'è tanto di suo nel gol di Bernabé che sblocca la partita: allunga la squadra, attacca la profondità e ci mette in fisico. Ha sul sinistro prima e sul destro poi la palla del bis, le sbaglia entrambe.

73' Colak 6 - Poco tempo per lottare, l'impegno c'è. Avrebbe dovuto tenere qualche pallone in più per la risalita dei suoi.

Pecchia 6,5 - Si siede stanco, a fine partita, perché sotto i suoi occhi ha visto i suoi sbagliare tanto. La squadra però è consapevole dei propri mezzi, sa gestire i momenti e interpretare la gara. Sedicesima vittoria su 24 partite, quinta nelle ultime sette, 51 punti e +6 su seconda e terza. Difficile chiedere di più.