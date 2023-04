Cittadella-Parma LE ULTIME | Serve un salto in alto, pronto Vazquez

Pasquatta a Cittadella. E non sarà di certo una scampagnata, il Parma, che gioca con un unico risultato a disposizione, lo sa. La squadra di Fabio Pecchia deve vincere per rimanere pienamente dentro il girone delle grandi e, da qui alla fine della regular season, ha lo scopo di migliorare la classifica per farsi trovare pronta agli scontri diretti. Senza il capitano Buffon (fermato da un virus influenzale) e Bernabé (squalificato), l'allenatore può contare sull'apporto dei 510 tifosi che hanno deciso di trascorrere il lunedì di Pasqua lontano dalle griglie e vicini alla squadra del cuore, a caccia della seconda vittorie di fila.

Davanti a Chichizola, torna Osorio che farà coppia con Cobbaut: a destra Delprato, a sinistra Ansaldi favorito sul goleador Coulibaly che una settimana fa, contro il Palermo, ha trovato la sua prima rete italiana servita a staccare tre punti pesantissimi per il prosieguo. A centrocampo l'assenza dello spagnolo potrebbe far optare Pecchia per una scelta a due: Juric ed Estevez in mediana pronti a sostenere il tridente composto da Man, Vazquez e Zanimacchia dietro Benedyczak. Oppure affidarsi ai muscoli di Sohm o al dinamismo di Camara per rinforzare la parte centrale del campo, rinunciando a un esterno (o al classico centravanti) per fare leva sulle qualità di centravanti di raccordi di Franco.

PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Del Fabbro, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata; Maistrello, Antonucci. All: Gorini.

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Juric, Estevez, Camara; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak. All: Pecchia.