Cobbaut, sempre presente: il belga vuole diventare una certezza

Serviva la quinta ammonizione per fermare Elias Cobbaut. Per il difensore belga - vicinissimo al riscatto dall’Anderlecht - il Parma sborserà circa tre milioni di euro. E' l’unico giocatore in rosa ad aver saltato una sola partita in campionato da quando è arrivato al Parma. Colpa di un attacco influenzale che lo ha messo ko (assieme a Juric e Brunetta) in occasione della sfida al Vicenza. Il belga non è stato mai sostituito, né con Maresca né tantomeno con Iachini. Entrambi gli allenatori lo hanno eletto a colonna delle loro difese, con Enzo l’ex Anderlecht ha fatto spesso anche il terzino, mentre con Beppe si è cimentato a fare il braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Tra le tante note stonate della stagione, Cobbaut è sicuramente una voce fuori dal coro in questo senso. Al netto degli errori commessi, il 24enne di Mechelen ha dimostrato di saper resistere (non sempre, sia chiaro) l’urto di un campionato nuovo, più tattico e più tosto rispetto a quello al quale era abituato prima. Quest’anno gli è servito per temprarsi, immagazzinando esperienza al fianco di Danilo e giocando per difendere la porta di Buffon. Non sempre ci è riuscito nel migliore dei modi, ma la tempesta ha inondato tutta la nave e tra i pochi pronti a mettersi in salvo c’è di sicuro Elias Cobbaut, pedina dalla quale poter ripartire.

Questo finale di stagione gli servirà per affinare l’intesa con la Serie B, per migliorare ancora e mettere nei suoi muscoli altra esperienza. A Cosenza non ci sarà per squalifica, ma dovrà chiudere in bellezza per continuare a meritarsi una nota di merito in questa stagione complessa.