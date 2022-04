Coda-Parma, contatto: i crociati studiano il ritorno del bomber

La stagione del Parma è finita con tre giornate d'anticipo, ma a Collecchio stanno già lavorando per preparare la prossima. Sperando che possa essere certamente migliore di quella che sta andando in archivio, gli uomini mercato del Parma si guardano intorno per organizzare l'assalto decisivo al capocannoniere del campionato: Massimo Coda, una vecchia conoscenza dei crociati. Non solo per aver giocato a Parma nell'anno del fallimento (18 presenze e 2 gol per lui), ma anche perché l'anno scorso all'inizio delle trattative, aveva accettato l'idea di abbandonare Lecce per Parma. Peccato che non sia stato preso in considerazione, non bastarono i 22 gol messi a segno nello scorso torneo di Serie B. Quest'anno, con ancora due partite da giocare, Coda ne ha già segnati 22 tra campionato e Coppa Italia. Cinque di questi li ha rifilati proprio alla sua ex squadra, che adesso pare si sia mossa concretamente per portarlo nel Ducato e costruirgli addosso una squadra che lo assista.

Coda, fresco di rinnovo di contratto con il Lecce fino al 2024, è concentratissimo sul finale di stagione. Già contro il Vicenza potrebbe staccare il biglietto per la Serie A. Il Parma potrebbe però portarlo via attraverso il pagamento di una clausola non troppo esosa inserita proprio in sede di rinnovo dagli agenti di Coda, facendo leva chiaramente sull'ingaggio per convincerlo ad accettare la destinazione. L'attaccante ha sempre conservato intatto il feeling con la città e non vedrebbe male un ritorno. Ci sarebbero stati anche i primi contatti tra le parti, con lo scambio reciproco di gradimento. Ma prima c'è una Serie A da conquistare. Il Parma ha abbandonato l'idea mesi fa, il Lecce può prendersela già sabato. Intanto il Parma si è mosso concretamente per il centravanti.