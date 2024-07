Colak, niente Anversa

Niente Anversa per Antonio Colak. L'attaccante croato sembra sempre più lontano dai piani di Fabio Pecchia che, al momento, non vede un giocatore con le sue qualità all'interno del progetto che rilancia il Parma in Serie A. Con Colak resta a casa anche Gianluca Di Chiara, alle prese (specifica lo staff medico del Parma) con una tonsillite. Per l'ex Rangers non dovrebbe trattarsi di un problema fisico (dato che non è stato specificato come invece è stato fatto per il terzino sinistro) ma solo di una scelta tecnica. In realtà non è un mistero che Colak non sia l'attaccante ideale per don Fabio. Basta andare a controllare le statistiche dello scorso anno. Il croato è sceso in campo 22 volte, solo 6 da titolare. Ha segnato 3 gol in 654 minuti e non ha mai convinto l'allenatore del Parma. Intanto è entrato nel mirino del Bochum, in Bundesliga le sue caratteristiche sarebbero più congeniali: più fisico, meno tattica. L'esclusione dall'amichevole con l'Anversa è comunque interpretabile come un indizio di mercato. Con Colak sempre più lontano dai piani di Pecchia.