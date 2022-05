Colloqui e valutazioni: il punto sulla corsa all'allenatore

Se n'è andata un'altra giornata che potremmo definire interlocutoria in casa Parma. La dirigenza, in continuo contatto con Kyle Krause che supervisiona il lavoro dall'Iowa, continua le sue valutazioni cercando di mettere insieme i pezzi di un mosaico che ancora non ha preso forma. Dopo aver interrotto il rapporto con Beppe Iachini, ormai una settimana fa, il managing director sport Javier Ribalta sta portando avanti le valutazioni assieme ai suoi uomini.

La priorità sarebbe quella di chiudere per il nuovo tecnico entro questa settimana, ma il Parma vorrebbe ponderare bene le situazioni. L'anno prossimo sarà decisiva per molti, meglio prendersi il tempo che serve per non sbagliare. Per la panchina del Parma restano in piedi un paio di profili: anche in giornata sono stati approfonditi i contatti con Fabio Pecchia, allenatore che ha lasciato Cremona dopo averla portata in Serie A. Pecchia è un profilo ambito anche da altre società, vedi Benevento che dall'altra parte sta facendo le sue valutazioni sull'ex tecnico grigiorosso.

La scelta dell'ex Juventus Under 23, già vincitore di due campionati di Serie B con Verona e Cremonese e di una Coppa Italia di Serie C con i bianconeri, garantirebbe al Parma un profilo di sicuro affidamento. Se da una parte la società è convinta di scegliere un allenatore che abbia esperienza e conoscenza della cadetteria, dall'altra il presidente gradirebbe un profilo più 'glamour'. Il direttore dell'area tecnica Ribalta è impegnato nel frattempo anche a portare avanti i contatti con Fabio Grosso, allenatore confermato proprio nelle scorse ore dal management del Frosinone ma che da queste parti fa sempre gola.

Sembra che la contesa sia tra questi due profili, con un leggero vantaggio per Pecchia al momento. Ma in questo casting non bisogna escludere sorprese legate ad altri profili. Sembra essere staccato in questa corsa Paolo Zanetti, per il quale non è partito l'affondo decisivo.