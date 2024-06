Come è cresciuto il Parma: da Bernabé a Bonny, come cambiano le valutazioni

Fabio Pecchia si è confermato un allenatore vincente. Il suo impatto sul mondo Parma è stato notevolmente efficace per il Club: non solo lo ha riportato in Serie A dopo tre stagioni complesse, ma è riuscito ad aumentare il valore di mercato dei suoi calciatori in maniera importante. Questo grazie al lavoro quotidiano presso le strutture del Mutti Training Center, il quartier generale dove è stato pianificato un successo storico. Intanto, diverse squadre (italiane ed estere), hanno messo gli occhi addosso ai gioielli dell'argenteria Krause, atteso in città entro venerdì. Non è intenzione del Parma privarsi dei suoi calciatori migliori, ma è chiaro che davanti a un'offerta irrinunciabile, il Club andrebbe in difficoltà e dire 'no'. Il pensiero dei vertici di Via Nazionale Est è questo: tutti importanti, nessuno indispensabile.

Anche Adrián Bernabé, MVP della categoria, potrebbe essere sacrificato davanti all'altare della proposta monstre. Il talento di Barcellona è il calciatore più costoso di tutta la Serie B: il suo valore, secondo Transfertmarkt, è aumentato di 3 milioni. E adesso il suo cartellino ne costa 12. Le prime quattro posizioni di questa speciale classifica stilata dal sito specializzato sono tutte gialloblù. Immediatamente dopo Adrian Bernabé viene, infatti, Dennis Man. Con 13 gol e 7 assist complessivi, il cartellino del rumeno vale oggi 9 milioni, circa 2,5 in più rispetto all'ultima valutazione.

Chi invece volesse Alessandro Circati, dovrebbe portare al tavolo del Parma non meno di 8,5 milioni di euro. Il difensore italo-australiano ha visto aumentare il suo valore di mercato di 3,5 milioni di euro. Un bel balzo in avanti. La soddisfazione del Parma, oltre alla promozione in Serie A arrivata per la prima volta da capolista nella sua storia, è anche quella di aver registrato un upgrade importante nei suoi calciatori. Dopo il podio, è ancora gialloblù la quarta posizione della classifica dei calciatori che hanno visto crescere di più il loro valore: c'è pure Ange Yoan Bonny nel dominio Parma. Il suo cartellino vale 8,5 milioni ed è aumentato di 3,5 rispetto all'ultima volta. Grazie a un'annata straordinaria.