Como-Parma LE ULTIME | Mihaila centravanti, Estevez in panchina

Nessuna tabella, zero calcoli. Una partita da vincere come le altre, con l'occasione però che può essere più ghiotta rispetto al passato. Mettere in un angolo il Como ed estrometterlo quasi ufficialmente dalla lotta alla promozione diretta - mandandolo a -12 - potrebbe voler dire molto per il Parma. In un solo colpo, la squadra di Pecchia consoliderebbe la propria leadership e allontanerebbe una diretta concorrente mandando un messaggio chiaro al resto delle inseguitrici, circa la sua forza.

La partita, tuttavia, nasconde delle insidie. Quella di Fabregas resta sempre una squadra costruita con un chiaro obiettivo: la promozione. Ma in questo momento deve inseguire. La rosa è attrezzata per la risalita, ma contro questo Parma da record nessuno ha vita facile. Pecchia ha un paio di riserve da sciogliere. Davanti Charpentier è favorito su Bonny, a centrocampo tornano Estevez ed Hernani. Il dubbio in difesa tra Balogh e Osorio dovrebbe essere risolto a favore dell'ungherese. Ci sono ancora poche ore a disposizione per la scelta. Quello che conta è non perdere una partita che può lanciare la grande fuga. Intanto nessuna tabella, zero calcoli.

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. All. Roberts.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Dichiara; Sohm, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Mihaila. All: Pecchia