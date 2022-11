Con Bernabé, Pecchia può fare due mosse in più

Il rientro di Adrian Bernabé, 'annunciato' dallo spagnolo attraverso una InstaStory, mette di buon umore Fabio Pecchia che finalmente può tornare a contare sul dinamismo tecnico dell'ex canterano del Barcellona, plasmato da Enzo Maresca ai tempi del Manchester City Under 23 e 'fatto' play maker da Beppe Iachini nella seconda parte di giornata. Adrian può dare diverse soluzioni al Parma: oltre a dotare l'undici di Pecchia di un riferimento che ha nelle corde palleggio e visione di gioco, può essere una pedina importante nello scacchiere del tecnico crociato che può così avanzare Vazquez sulla trequarti o addirittura schierare Bernabé tra le linee.

E' un ruolo che lo spagnolo ha già ricoperto nella sua breve carriera, prima che Maresca lo spostasse sull'esterno. La sua tecnica gli permette di poter giocare sulla trequarti: sa proteggere il pallone e vedere profondo, Adrian, per dettare il pessaggio filtrante e calciare da quella posizione. In conduzione, palla al piede, va forte. In eventuali breack ribalterebbe il fronte o detterebbe subito il passaggio potendo appoggiarsi sul movimento in profondità dei compagni che attaccano lo spazio.

In un centrocampo a due, Bernabé ci può stare anche se nelle prime uscite con il nuovo Parma non ha certo brillato. Anche per questo, Pecchia potrebbe optare per affidare la mediana a Vazquez coperto bene da Estevez. El mudo può cucire da lontano e lasciare più libero di agire in posizione da dieci il giovane spagnolo che non vede l'ora di rituffarsi nella mischia dopo uno stop forzato, a causa di un risentimento alla coscia sinistra che dovrebbe essere alle spalle.