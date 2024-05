Consegna del Sigillo della Città di Parma a Gigi Buffon

Sport protagonista a Parma dove, questa mattina, all’Auditorium Paganini, è stato presentato lo Sport Plan del Comune di Parma, a seguire è avvenuta la consegnato il Sigillo della Città di Parma a Gigi Buffon.

Lo Sport Plan del Comune di Parma è frutto dell’indagine condotta da un soggetto specializzato incaricato dal Comune di Parma, lo studio SG+ di Roberto Ghiretti. Si tratta di uno strumento che fissa le linee guida per orientare le politiche sportive dei prossimi anni a Parma, affinché lo sport rivesta un ruolo di primaria importanza nelle strategie di programmazione e sviluppo dell’Amministrazione. Lo Sport Plan si fonda sull’analisi dei bisogni e del sistema sportivo territoriale con l’obiettivo di sviluppare un piano strategico di politiche sportive attraverso il contributo di tutte le realtà del territorio. La mattinata si è aperta con i saluti del Sindaco di Parma Michele Guerra e dell’Assessore allo Sport Marco Bosi.

“Saluto le autorità, il mondo dello sport, i ragazzi e le ragazze che sono presenti oggi qui assieme a Gigi Buffon – ha dichiarato il Sindaco Michele Guerra -. Si tratta di una giornata importante: presentiamo il Piano Strategico per lo Sport, strumento che guarda al futuro dello sport a Parma, alle sue potenzialità, alla sua evoluzione ed al suo rafforzamento Il Diritto allo Sport è fondamentale, va oltre l’agonismo ed entra nelle politiche della città come elemento strutturale. Consegniamo il Sigillo della Città a Gigi Buffon ricordandone la carriera straordinaria. Penso sia giusto incrociare questa giornata con una figura come la sua, esempio e modello di sportivo, lo ringrazio per la generosità con cui si è prestato per essere qui con noi stamattina. La consegna del Sigillo della Città ha un alto valore simbolico e salda un rapporto scritto nella storia sportiva di Parma”.

L’Assessore allo Sport, Marco Bosi, ha dichiarato: “Da tempo pensavamo di assegnare un riconoscimento a Gigi da parte della città di Parma, nel segno dell’affetto che ci lega, ed è giunto il momento”. Ha poi illustrato lo Sport Plan del Comune di Parma. A Parma si registrano 61.628 tesserati, 379 società sportive, 100 impianti sportivi comunali, di cui 37 outdoor, 51 indoor e 5 impianti natatori. Tra gli obiettivi di mandato, la realizzazione di 5 nuove aree attrezzate nei parchi, 5 nuovi campi da tennis per il tempo libero gratuiti e 3 nuove aree sportive polifunzionali in parchi ed aree da rigenerare. L’Assessore ha confermato l’obiettivo di rifare la piscina di via Zarotto entro la fine del mandato.

Il giornalista Alessandro Alciato, che ha presentato l’iniziativa, ha dialogato, poi, on Gigi Buffon. Un’intervista appassionata in cui sono stati percorsi i momenti salienti di una carriera straordinaria e del suo legame con la città di Parma. Sono saliti sul palco Ermes Fulgoni, Alessandro Nista, Sandro Melli, Fulvio Ceresini e da remoto il collegamento con Alessandro Costacurta.

Al termine, si è svolta la cerimonia di consegna del Sigillo della Città di Parma a Buffon, a suggello di una prestigiosa carriera sportiva nata nella città ducale e chiusa proprio a Parma.

Gigi Buffon ha dichiarato: “Quanta emozione e quanto orgoglio aver ricevuto il "Sigillo della Città di Parma". Sono arrivato qui giovanissimo, a 13 anni, e proprio questa Città mi ha permesso sia di affermarmi come professionista sia di crescere personalmente. Ho provato e provo tuttora un amore incondizionato per Parma, per le tante persone con cui sono cresciuto e che ho incontrato in questi anni. Ringrazio il Comune per questo riconoscimento e tutta la gente di Parma, con cui ho stretto legami basati su reciprocità, affetto e condivisione”.