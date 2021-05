Cori Gauff è la regina dell'Emilia Romagna Open

Cori Gauff è la regina dell’Emilia-Ro­magna Open. La statu­nitense vince il tor­neo WTA 250 organizz­ato da MEF Tennis Ev­ents al Tennis Club Parma battendo in fi­nale la cinese Qiang Wang con un perento­rio 6-1 6-3. Doppiet­ta per il talento di Delray Beach, che al fianco di Catherine McNally trionfa an­che in doppio impone­ndosi in finale su Darija Jurak ed Andre­ja Klepac con lo sco­re di 6-3 6-2.



A 17 anni e 70 gi­orni Cori Gauff firma la doppietta più giovane del circuito WTA dai tempi di Mar­ia Sharapova, che ri­uscì nell’impresa nel 2004 a Birmingham all’età di 17 anni e 55 giorni. “È una sensazione bellissima - afferma l’atleta a stelle e strisce a margine della premi­azione -. È il mio secondo titolo WTA (d­opo quello di Linz del 2019, ndr) e ho dato il massimo per conquistarlo. Qui a Parma mi sono sentita a mio agio sin dal mio arrivo: questo successo mi dà tanta fiducia in vista del Roland Garros. Tra gli Internazionali BNL d’Italia (in cui ha raggiunto la semi­finale, ndr) e l’Emi­lia-Romagna Open, ho sconfitto avversarie di livello. Sono state partite importa­nti per aumentare la mia esperienza. Ora devo continuare a lavorare per ottenere risultati sempre mi­gliori"