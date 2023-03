Corsa, energia e piedi educati: Ansaldi, il nuovo jolly di Pecchia

Si è riscoperto decisivo, a 36 anni, Cristian Ansaldi. E per questa coda di campionato alza la mano e fa un passo in avanti, deciso a interpretare il ruolo di protagonista e avvalorando la sua candidatura con numeri significativi. Tra Frosinone e Reggio Calabria, l'ex terzino del Torino ha partecipato a tre gol: due li ha propiziati, disegnando in entrambi i casi un paio di pennellate sulla testa dell'amico Vazquez che hanno acceso luce calda nel freddo mondo del Parma. L'altro l'ha segnato direttamente, togliendosi lo sfizio di finire sul tabellino dei marcatori come quattordicesimo calciatore crociato in gol in questa stagione. Per evitare che questo finale di campionato si spenga in maniera anonima, Pecchia spera di preservarlo da malanni e pare deciso a puntare sulla sua quantità che, abbinata alla qualità, si traduce in totale affidabilità in entrambe le fasi. È stata dura convincere il presidente Krause: in un Parma pieno di giovani Ansaldi è considerato un lusso. Ma ha l'esperienza dalla sua, caratteristica non certo primaria nella scelta dei profili. Alla fine è arrivato da svincolato, si è imposta l'area tecnica e Ansaldi ha firmato un contratto di un anno più opzione che il club può decidere o no di esercitare solo in caso di approdo in Serie A. Probabilmente il rapporto tra l'argentino e il Parma sarà destinato - comunque vada - a interrompersi a fine stagione, ma intanto el colo (colorato, per via dei capelli rossi) come lo chiamano in Argentina lavora sodo per esaudire il sogno del presidente che resta quello di giocare nella massima serie l'anno prossimo.

Leader in campo, mette esperienza e personalità a servizio dello spogliatoio. Ha sempre una parola buona per i compagni, soprattutto per i più giovani. Introdotto nel mondo Parma dal 'clan' degli argentini, fuori è spesso con l'amico Franco Vazquez che ha avuto un ruolo importante nel suo trasferimento, con Chichizola, Estevez e Valenti, verso il quale è prodigo di consigli che servono a stemperare il suo spiccato temperamento. Riservato fuori dal campo, tanti sorrisi e poche parole. Qualche guaio fisico ne ha frenato l'utilizzo pieno, adesso sembra sgroppare ad alto ritmo. La sua facilità di calcio, sia con il destro che con il sinistro, è impressionante a questi livelli. Punta il fondo e sterza all'improvviso per rientrare e disegnare traiettorie che diventano difficili da leggere. A Reggio Calabria, assieme a Vazquez, Ansaldi ha saputo garantire una buona tenuta per 72'. Oltre all'assist per Vazquez, ha giocato 53 palloni, calciando verso la porta di Colombi una volta. L'argentino sta ripagando Pecchia con un finale di stagione di alto livello: nelle ultime 3 partite ha segnato un gol e ha fornito due assist, mantenendo una pulizia tecnica abbinata a una precisione nelle giocate che alza il livello in fase di impostazione e garantisce esito positivo anche in uscita: 69% di precisione nei passaggi. Le speranze del Parma sono stipate nel suo destro e nel suo sinistro. Probabilmente la sua avventura finirà a maggio, ma se dovesse contribuire sensibilmente a realizzare il sogno di Krause: giocare l'anno prossimo in Serie A.