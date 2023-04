Cosa dice il bilancio del Parma al 31 Dicembre 2022

Il Parma Calcio ha fatto registrare nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 una perdita di 96,5 milioni di euro, che sale a oltre 98 milioni di euro a livello consolidato, considerando anche la società Parma Calcio 2022 dedicata al calcio femminile e la società Parma Servizi srl a cui è affidata la gestione dello stadio Tardini. Un rosso monstre, ma più che controbilanciato dagli imponenti apporti di capitale effettuati dalla controllante Krause Group Italia nello stesso periodo, che permettono alla società di chiudere l’anno in positivo dal punto di vista finanziario, con un patrimonio netto di gruppo positivo per oltre 13 milioni di euro (precisamente 13.465.084 euro “in ragione della conversione in capitale” – si legge nel documento ufficiale – “a favore della Capogruppo, effettuata da parte della controllante nel corso dell’esercizio di una parte, pari a 214,5 milioni, dei finanziamenti infruttiferi e postergati, erogati dalla controllante, che ammontano, dalla data di acquisizione da parte di Krause Group a oggi, a euro 324,4 milioni"). Sono i dati principali che si ritrovano nel bilancio di esercizio del Parma Calcio 1913, pubblicato sul sito ufficiale della società da qualche giorno. Un bilancio caratterizzato da numeri imponenti, che si prestano a una lettura in chiaroscuro. Sicuramente in negativo a livello di perdita annuale come conto economico. Senza alcun dubbio in positivo a livello di solidità patrimoniale, grazie agli apporti finanziari erogati dall’azionista di maggioranza. A ben leggere, infatti, il bilancio ufficiale del Parma offre una chiave di lettura netta e definita rispetto alla situazione economico-finanziaria del club, su cui le recenti polemiche sollevate dai comitati che si oppongono alla ristrutturazione dello Stadio Tardini non hanno certo aiutato a fare chiarezza.