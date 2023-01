Cosenza-Parma 1-0 LE PAGELLE | Bernabé, unico superstite del naufragio

Ecco le pagelle di Cosenza-Parma 1-0

Chichizola 6 - Subito beffato da Florenzi, sul gol non poteva fare di più. Qualche uscita alta, attenzione anche fuori dall'area. Alla fine va a trovare fortuna nell'area avversaria.

Delprato 5 - Nel calderone dove il Parma mescola il primo tempo più brutto della stagione c'è anche lui. Poi si rimette in piedi e contribuisce, in maniera disordinata, al forcing senza esito.

Balogh 4,5 - Tiene in gioco Marras che scappa via e confeziona l'assist per l'1-0 di Florenzi. Soffre la vivacità del centrocampista che prova a fermare senza riuscirci. E rimedia un giallo prima di uscire.

46' Zagaritis 5 - Molto cercato dai compagni che provano a sfruttare la sua freschezza. Lui si fa trovare pronto ma fa quello che può. Mette dentro un paio di palloni interessanti sui quali però non trova i compagni pronti.

Circati 5 - Poca opposizione su Florenzi in occasione del vantaggio. Sembra imballato. Meglio nella ripresa, quando il Cosenza resta in dieci e quando esce Larrivey che gli ha fatto vedere quanto ci sia ancora da faticare in questa categoria.

Valenti 5,5 - Comincia terzino ma non è giornata di sgroppate. Dalla sua agisce Marras che, pronti via, gli fa capire che c'è da guardarsi le spalle. Si sposta centrale dopo l'ingresso in campo di Zagaritis. Sfiora l'autogol ma almeno mostra la grinta.

Juric 5 - Pecchia gli chiede di attaccare la profondità. Sulla seconda palla deve andare anche lui che rispetto a Estevez ha più licenza di attaccare. Ma non è giornata neanche per lui.

73' Bonny 5 - Lascia lì una palla in pieno forcing offensivo. Gioca da esterno ma sembra sempre meno adatto a questo campionato.

Estevez 4,5 - Aveva in mano le chiavi della mediana, ma le ha perse nella ressa in mezzo al campo. Dal quale è uscito senza mai prenderla.

46' Bernabé 6 - Dà un po' d'ordine alla manovra. Il suo dinamismo serve a uscire dalla palude, fa ammonire Cortinovis per la seconda volta creando i presupposti per la superiorità numerica. Poi coglie la traversa con un grande tiro. Fa più di tutti i suoi compagni messi insieme.

Benedyczak 5 - In un'ora non si è mai visto. Sballottato in lungo e in largo sul fronte d'attacco, diventa difficile giudicare la sua partita vissuta in ombra. L'ennesima.

60' Charpentier 5 - Mezzora di niente. Indietro di condizione, indietro nell'inserimento. Indietro su tutta la linea.

Vazquez 5 - Lento, prevedibile, finisce per adeguarsi alla mediocrità dei compagni in un primo tempo orrendo. Unico guizzo: il tiro di prima intenzione respinto da una super parata di Micai. Tallonato da Brescianini, non è mai libero per trovare la giocata. All'ultimo secondo ha uno scatto d'orgoglio ma sbatte ancora su Micai.

Ansaldi 4,5 - Stavolta non ha dato niente alla fascia sinistra, anzi. Il gioco di catene con Valenti non è riuscito. Dalla sua parte il Cosenza ha costruito il gol. Poi, quando si è spostato a destra ha fatto in tempo a perdersi pure D'Orazio, poco cinico. Per sua fortuna.

46' Sohm 5 - Va a giocare a sinistra cercando di arginare il Cosenza che è sempre uscito bene da lì. In superiorità numerica resta in proiezione offensiva. Si impegna ma non basta.

Inglese 5 - Ha sui piedi un paio di palloni che spedisce verso Micai. In un'occasione trova una grande parata del portiere. In generale ha poche possibilità per incidere. Senz'anima, come la squadra.

Pecchia 5 - Lascia in panchina Bernabé provando a dare fiducia alla squadra che aveva battuto il Perugia in casa. Ma stavolta viene imbrigliato dall'organizzazione di Viali e da un Cosenza che sembrava andare a una velocità doppia rispetto ai suoi. Stupisce come anche lui si sia appiattito in un ambiente che da tre anni non regala nessun guizzo. Non riesce a tirare fuori dal gruppo l'anima, ammesso che ce ne sia una. Se molla anche lui... .