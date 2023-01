Cosenza-Parma LE ULTIME | Pecchia pensa a Mihaila dal 1'

A Cosenza per dare continuità. Il Parma cerca un modo per rimettersi in carreggiata provando a sostare stabilmente nella zona playoff. Il piano del club è quello di farsi trovare lì, quando conterà esserci, per poi sprintare in primavera. È ancora tutto aperto, anche se i punti di distanza dalle prime posizioni di classifica sembrano negare l'accesso diretto alla Serie A. C'è sempre il modo per arrivarci da un altro ingresso, a patto che si cominci a vincere qualche partita dando trimo sostenuto alla rincorsa.

Senza Buffon, con Osorio e Camara infortunati dell'ultima ora, Pecchia rinuncia anche a Jayden Oosterwolde, con la testa in Turchia da settimane. L'olandese è rimasto fuori dai convocati, a ore volerà verso Istanbul dove il Fenerbahçe lo aspetta. Al suo posto uno tra Ansaldi e Lautaro Valenti. Più facile che il secondo ritorni al centro della difesa dove probabilmente farà compagnia a Balogh pronto a sostituire Osorio. A centrocampo Juric ed Estevez sono i candidati per una maglia da titolare: il doppio compitio di proteggere la difesa e sostenere Vazquez e i trequartisti spetterà a loro. Davanti Inglese, che non segna dal 17 settembre contro l'Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rigione, Vaisanen, Meroni; Rispoli; Cortinovis, Voca, Florenzi; D’Orazio, 20 Nasti;16 Finotto. All: Viali

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Valenti, Ansaldi; Juric, Estevez; Benedyczak, Vazquez, Mihaila; Inglese. All: Pecchia