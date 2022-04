Cosenza-Parma, LE ULTIME | Tutino subito, staffetta Simy-Pandev

Alla fine Beppe Iachini ha lasciato a casa anche Sits, oltre a Buffon e Colombi e i lungo degenti. Il giovane attaccante si è procurato un infortunio in Nazionale, allungando la lista degli indisponibili. Almeno il reparto avanzato è carico di alternative, a questo giro. Simy e Pandev, soprattutto quest’ultimo, hanno messo benzina nei loro motori per la rincorsa finale, ma Tutino scalpita. Vorrebbe mostrare ai suoi ex tifosi – davanti a loro ha vinto un campionato portando il Cosenza in Serie B e l’hanno dopo è riuscito a contribuire a una salvezza insperata – che sa ancora fare gol anche se è stata un’annata un po’ così. Benedyczak non è al meglio per via delle ‘botte’ prese in Nazionale. Beppe si prenderà tutta la notte per decidere quale coppia d’attacco schierare, ma sembra che Tutino sia in leggero vantaggio su Pandev e che Simy parta favorito su Benek. Dietro di loro Vazquez.

Nel 3-4-1-2 crociato ci sarà spazio per uno tra Rispoli e Correia a destra, con Man a sinistra a completare la mediana. Sorretta dai muscoli di Juric e dall’intelligenza di Bernabé. In difesa, la squalifica di Cobbaut impone un cambio forzato. Balogh è favorito su Circati per una maglia da titolare. Con l’ungherese a destra, Delprato trasloca dall’altro lato.

PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Venturi, Camporese, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Vallocchia, Caso; Laura, Larrivey. All: Bisoli.

PARMA (3-4-1-2): Turk; Balogh, Danilo, Delprato; Rispoli, Juric, Bernabé, Man; Vazquez; Pandev, Tutino. All: Iachini.