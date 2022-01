Costa si presenta: “Il Parma? Non ci credevo…”

Le dichiarazioni del crociato Filippo Costa.

“Il primo pensiero quando ho saputo di venire a Parma? Sinceramente non ci credevo tanto, anche perché sono stati sei mesi difficili per me. Penso che una soluzione migliore di questa non potevo trovarla, perché è una piazza storica e ha degli obiettivi importanti che speriamo di raggiungere.

L’approccio in questa nuova avventura? Avrò lo spirito di una persona che ha vissuto dei momenti difficili e che non vede l’ora di riscattarsi. Farò di tutto per mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni.

Il gruppo? Qui a Parma conoscevo già qualcuno, come Roberto Inglese, con il quale eravamo al Chievo, Gennaro Tutino, con cui ho giocato in Nazionale, e Pasquale Schiattarella con il quale a Ferrara abbiamo giocato insieme due anni e mezzo. Gli altri li sto conoscendo ma sono tutti bravi ragazzi, mi hanno accolto benissimo e li ringrazio.

Iachini? Sicuramente il mister, dal punto di vista caratteriale, è un uomo molto determinato e forte. Però è quello che serve per risalire e cercare di raggiungere i nostri obiettivi”.