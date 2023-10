Cremonese-Parma 1-2 LE PAGELLE | Bonny, tanto movimento, Benek spento

Ecco le pagelle di Cremonese-Parma 1-2

Chichizola 6 - Non era abituato a lavorare così tanto: la Cremo lo impegna, specie nel primo tempo, lui para su Sernicola e amministra altre situazioni spinose con uscite alte. Beffato dalla barriera su tiro di Castagnetti per il momentaneo 1-1.

Coulibaly 6 - Dà poco apporto alla fase offensiva, ma tiene in quella difensiva. La Cremo attacca anche sugli esterni e lui stringe i denti per difendere.

Delprato 6,5 - Contro Coda lotta e tiene. Non fa sconti all'attaccante più forte della Serie B e come sempre garantisce ordine ed efficacia.

Osorio 6 - Assieme a Delprato, fa scudo davanti a Chichizola concedendo poca profondità agli attaccanti della Cremonese.

Di Chiara 6 - Sernicola è pimpante, lo tiene spesso lì. Gli tocca il lavoro sporco, con maggiore attenzione alla fase difensiva, come Coulibaly, che alla cura di quella offensiva. Esce per crampi dopo aver dato tutto.

86' Ansaldi sv.

Hernani 6,5 - Lento in costruzione, non è impeccabile neanche da schermo davanti alla difesa nel primo tempo, soprattutto. Ha messo in difficoltà anche Osorio con un retropassaggio azzardato. Ma la sassata con cui squarcia la gara è splendida e vale un punto in più.

Bernabé 6 - Si sbatte molto in copertura: lontano dalla porta non fattura tantissimo. Suo il fallo della punizione che vale l'1-1 momentaneo di Castagnetti.

Man 6,5 - Il tocco sotto con cui fredda Sarr è tipico di quei giocatori che hanno numeri e fantasia da vendere. Efficace, non si perde in giocate inutili.

71' Partipilo 6 - Contribuisce e segue le consegne di Pecchia.

Sohm 6,5 - Pronti via, gol con un destro a giro preciso. Il Var annulla per un fuorigioco in partenza di Bernabé. Deve garantire un lavoro doppio in costruzione e distruzione, per dare una mano ai centrocampisti che, in quella zona di campo, sono in inferiorità numerica. Assist al bacio per il 2-1 di Man.

71' Begi? 6 - Il piano è riconquista, gestione e ripartenza. Aiuta risolvendo qualche mischia.

Benedyczak 5,5 - La Cremonese va sull'esterno e lui deve dare una mano spesso all'indietro. In avanti si vede poco, non è partita da spazi aperti dove scatenare la sua falcata.

77' Mihaila sv - Giallo inutile, blocca una rimessa laterale avversaria. Ma buona attitudine: spreca un contropiede.

Bonny 6 - Punto di riferimento per i compagni che si appoggiano su di lui appena possono. Dovrebbe dare sfogo al gioco, ma non ha tanto tempo per ragionare. Meglio quando svaria. Il gol del 2-1 nasce da una sua giocata: protegge palla con il fisico e poi serve Sohm. Gioca per la squadra.

77' ?olak sv - Partecipa alla causa senza tante occasioni per mettersi in mostra.

Pecchia 6,5 - Accetta il possesso della Cremonese, soffre quando c'è da soffrire e dopo la sassata di Hernani detta meglio le regole del suo piano: attesa e ripartenza. Il gol di Man che vale il 2-1 è da manuale del suo calcio. Intanto continua allungando la striscia di imbattibilità, aperta 17 partite fa. Venti punti sono un buon bottino per guardare al futuro con discreto ottimismo. Pensando che l'anno scorso, di questi tempi, ne aveva otto in meno e navigava tra il settimo e l'ottavo posto. Che risalita.