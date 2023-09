Vigilia contro la Cremonese, Pecchia: "Loro una big. Vazquez? Posso solo ringraziarlo"

Fabio Pecchia tira dritto per la sua strada. Qualche pensiero inevitabilmente si rincorrerà nella testa dell'allenatore, per quella splendida storia che ha scritto con la Cremonese. Ma avrà tempo per pensarlo fino al fischio di inizio. "Abbiamo fatto belle cose insieme, sono felice di ritornare, di rivedere tante persone. Ho chiesto molto a Cremona e mi hanno dato molto. Nel momento in cui l'arbitro fischierà c'è da pensare solo al campo". E il campo dice che allo Zini arriverà un grande Parma, da imbattuto.

"Non so se è la squadra migliore che arriverà a Cremona, ma di sicuro affronteremo una delle big del campionato, con tanti calciatori forti. Io avevo una squadra diversa, ho preso un bambino che è cresciuto e abbiamo finito con una storica promozione. Quello che è stato fino a qui ha valore fino a un certo punto, non siamo ancora neanche a un quinto del campionato, è troppo presto per creare e fare dei bilanci. Tutti stanno bene, giocare con ?olak o Bonny cambia tanto, tanto dipenderà dalle partite e delle caratteristiche dell'avversario che andiamo ad affrontare. Senza snaturarsi troppo. Formazione? Mi piace poco la parola turnover, perché la nostra è una gestione delle risorse. Giocherà chi sta meglio, tutte le scelte sono fatte per vincere le partite. Sicuramente tengo conto della gestione delle energie fisiche e mentali. A loro toglierei Castagnetti, ma li conosco tutti questi ragazzi". A proposito di ragazzi: i suoi stanno diventando grandi. "Abbiamo una maggiore consapevolezza, siamo cresciuti e vogliamo fare bene le cose. Non è facile stare fuori, ma si può essere determinanti anche per poco tempo. L'importante non è la quantità ma la qualità. Si può essere decisivi anche in poco tempo. Lavorare con i giovani presuppone avere fiducia. Ci vuole un tempo fisiologico per migliorare e crescere.

Franco? Lo conoscono molto meglio i miei ragazzi che io. Mi ha dato molto, gli ho chiesto molto. L'ho fatto giocare in mezzo al campo, da punta, da centrocampista. Posso dire che mi ha dato tantissimo nella stagione che ha lavorato con me, al di là dei numeri. Gli ho chiesto tanto, in campo ha dato sempre tutto. In quello che stanno facendo ora i ragazzi c'è anche il lavoro di Franco. Gliene sono solamente grato, posso solo che parlarne bene".