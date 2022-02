Cremonese-Parma LE ULTIME | Iachini pensa alla coppia Simy-Benedyczak

Dal nostro inviato

CREMONA - La missione di Beppe Iachini è quella di alimentare il fuoco della speranza. La scintilla scattata contro il Pordenone è di quelle da tenere vive, può indirizzare il campionato del Parma in un verso o nell'altro. L'ambizione di scalare la classifica nella testa del tecnico crociato è viva da sempre, basta però non perdere altro terreno nei confronti di avversari che non mollano. Quello di oggi, la Cremonese, è sicuramente il più difficile da affrontare in questo momento. Soprattutto perché il Parma ci arriva senza gli uomini chiave designati a trascinare la squadra fuori dalle sabbie mobili. Buffon e Pandev, le due certezze, vanno verso il forfait, Vazquez non è al top della forma, così come Costa e Cassata. Juric è squalificato. C'è una formazione da inventare per contrastare una squadra che nelle ultime 8 uscite ha segnato 18 gol.

Davanti a Colombi, potremmo vedere Osorio, Danilo e Cobbaut, mentre in mezzo al campo potrebbe tornare Schiattarella che con il Pordenone aveva lasciato il posto a Bernabé. Sugli esterni, con Costa in riserva, potrebbe esserci qualche cambiamento rispetto alle ultime uscite. Uno tra Coulibaly e Rispoli a destra, con Delprato a sinistra. Più difficile vedere Man, opzione comunque da non scartare. In cabina di regia dovrebbe rientrare Schiattarella e molto dipenderà anche dalla condizione di Franco Vazquez, uscito malconcio dalla sfida contro il Pordenone. Davanti i dubbi più grandi, con Simy e Benedyczak che partono favoriti sui compagni di reparto.

PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola; Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All: Pecchia.

PARMA (3-5-2): Colombi; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Schiattarella, Vazquez, Delprto; Simy, Benedyczak. All: Iachini.