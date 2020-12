Crotone-Parma 2-1 LE PAGELLE | Karamoh sbaglia di tutto, Sohm non è un regista

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Crotone-Parma 2-1

Sepe 5,5 – Troppo avanti in occasione del secondo gol, ipnotizzato da Messias. Sul primo gol poteva forse fare di più.

Busi 5 – Latita in zona offensiva, poco affidabile in fase difensiva. Esce senza lasciare traccia, forse una: il gol di Messias, il primo, arriva dalla sua zona.

dal 46’ Iacoponi 5,5 – Entra e si sistema a destra: più sicurezza, meno incerto. Spinge quando può e come può. Poi si esibisce in una

Osorio 5 – Emula il compagno, lascia lo spazio a Messias che si indirizza il pallone con il petto e calcia. Gol pazzesco, ma che errore da parte del venezuelano.

dall’83’ Valenti sv

Bruno Alves 5 – Quanto spazio lascia a Messias: si gira e calcia indisturbato. In involuzione, forse già con la testa in vacanza, fatto sta che soffre come tutti.

Gagliolo 6 – Primo tempo passato a tenere Pereira, secondo più libero, dovendo recuperare due gol, di attaccare.

Hernani 5,5 – Una delle poche note liete nella prima parte, fa la mezzala, poi si mette davanti alla difesa.

dal 76’ Cyprien 5 – Entra male, ha l’unico merito di sporcare la palla di Vulic. Poteva essere quella del 3-1.

Sohm 4,5 - Non è un regista, Liverani se ne infischia e lo getta nella mischia. Per poterlo cambiare all’intervallo.

dal 46’ Brunetta 5,5– Sfiora il pari, gioca un po’ defilato, un po’ sulla trequarti. Alterna cose buone a cose meno buone, ma andava preventivato.

Kurtic 5,5 – Si perde Golemic, gli va bene che il difensore la spizza piano. Poi si ritrova e randella, senza tra l’altro ferire l’avversario, lui che potrebbe.

Kucka 6,5 – Gol a parte, è lui l’uomo della provvidenza. Carisma, fisico, tecnica. Un punto di riferimento. Ha sul destro la palla del pari, peccato la sciupi ma non era semplice.

Inglese 6 – Gioca una gara generosa, riesce a costruirsi una palla gol e a sfornare l’assist per Karamoh. Ma esce dopo un’ora per una staffetta evidentemente concordata.

dal 60’ Cornelius 5 – Lotta senza lasciare traccia. Qualche palla prolungata.

Karamoh 5 – Sbaglia il gol sullo 0-0, colpisce il palo, si divora il 2-2. Partita a metà, non incide.

Liverani 5 – Sbaglia formazione e se ne accorge al 46’, quando lascia giù Busi e Sohm, giovani di belle speranze ma non pronti, per affidarsi a Iacoponi e all’estro di Brunetta. Qualcosa accade, il gol di Kucka nella ripresa ha scosso gli animi dei suoi, ma il cambio attaccante per attaccante non se lo aspettava nessuno: volendo poteva attaccare il fortino del Crotone, tutt’altro che irresistibile. Il suo Parma ha segnato 13 gol in 14 partite, il primo bilancio con 12 punti non è soddisfacente.