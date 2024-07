Cyprien in uscita: il centrocampista al momento non convince Pecchia

Dieci giorni ufficiali di calciomercato hanno portato in dote al Parma Emanuele Valeri. Il Club di Krause qui si è mosso con largo anticipo, sbaragliando la concorrenza di Monza, Udinese e Torino. Per un cavillo contrattuale, come ammesso direttamente dal terzino sinistro durante la conferenza stampa di presentazione, è stato superato di slancio anche lo scoglio Lazio con cui era quasi tutto definito. E adesso il Parma se lo gode. Il Club sta operando nel rispetto della propria tabella di marcia. "Sento, leggo, percepisco le notizie: qualcuno si lamenta che sia arrivato solo un acquisto. Siamo in linea con le altre squadre, la fretta non aiuta nel mercato, l'importante è la qualità". Le parole sono quelle del direttore sportivo Mauro Pederzoli. Il dirigente crociato ha ammesso che ci saranno rinforzi quasi in ogni reparto, indipendentemente dalle cessioni di big o comprimari che siano.

A proposito di cessioni, non rientrerebbe nei piani di Fabio Pecchia Wylan Cyprien. Il francese rappresenta l'unico ponte con il passato: è stato uno dei primi acquisti dell'era Krause, arrivato dal Nizza, la sua avventura nel Ducato non è stata particolarmente fortunata. Dopo il primo anno concluso con una retrocessione dolorosa in cui il centrocampista aveva collezionato 13 gettoni, ha cominciato a girare tra Francia (Nantes) e Svizzera (Sion) prima di tornare al Parma e allenarsi con la Primavera. Pecchia gli ha restituito brillantezza, oltre che l'opportunità di rimettersi in mostra. Wylan si è saputo ritagliare un ruolo da primo attore nella squadra che poi è arrivata alla promozione in Serie A riuscendo a mettere insieme 18 presenze condite da 2 reti. In questa stagione è ripartito dal ritiro, ma potrebbe salutare a breve la truppa. Pecchia ha chiesto più muscoli e dinamismo in mezzo al campo e la società sta lavorando per accontentare le richieste dell'allenatore. Nel piano a lungo termine di KK non è previsto l'obbligo immediato di plusvalenze anche se si segue una precisa strategia. Il management dovrà essere abile a trovare un punto d'intesa tra sostenibilità e competitività. Per ora i big non si toccano. E intanto si lavora per trovare un'intesa con il Sint-Truiden che sblocchi definitivamente la trattativa per Zion Suzuki. Il portiere è l'obiettivo numero uno del Parma, ma al momento c'è stallo. Manca l'accordo sul prezzo, ma in via Nazionale Est sono sicuri che si troverà.