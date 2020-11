D'Aversa: "Mi dispiace che il mio Parma venga considerato uguale a questo"

"A Parma abbiamo fatto qualcosa di importante, non solo grazie a me, due salvezze partendo dalla Serie C. L'anno scorso alcune situazioni hanno portato alla rottura, ma da parte mia ci sarà sempre gratitudine verso la società". L'ex tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Purtroppo, pur avendo fatto bene, ora mi ritrovo a casa. Mi dispiace che il Parma dei miei due anni in Serie A venga considerato uguale a questo: nel primo anno sfruttavamo le caratteristiche dei giocatori davanti, nel secondo anno il modo di affrontare le partite è stato diverso".