Da Ascoli all'Ascoli: il digiuno di Inglese dura 150 giorni

Comincia a somigliare terribilmente alle altre anche questa stagione. Eppure il suo quinto anno con la maglia del Parma era cominciato con un altro passo, segnato da quattro gol nelle prime sei partite di campionato. Più che effetto wow si è trattata di un'illusione, l'ennesima disseminata dall'attaccante e dal grande peso che si porta sulle spalle: quello di dover dimostrare ogni volta di essere l'uomo della provvidenza. Sospeso tra le carezze di Fabio Pecchia e il bisogno personale di staccarsi di dosso l'etichetta di risolutore, Inglese sta attraversando 150 giorni lunghissimi. Tanti sono quelli trascorsi senza gol, cinque mesi. L'ultimo lo ha rifilato all'Ascoli il 17 di settembre. Chissà che da Ascoli all'Ascoli non rispunti il sorriso che manca da troppo tempo ormai. Più la stagione avanza, più Inglese sembra correre all'indietro. Prendete la partita di Terni: è entrato per dare peso all'attacco del Parma, per giostrare tra le corazze nemiche e combattere una personalissima battaglia, oltre che con l'intento di aiutare la squadra a vincere la sua. Ma il bottino è stato magro: di 19 palloni toccati, 11 sono andati persi. Niente sponde, un solo tiro, 5 passaggi sbagliati e zero contrasti vinti. È come se fosse rimasto a guardare in panchina anche il secondo tempo. Numeri che non sono definitivi, ma che servono a certificare una cosa: fino a qui l'operazione recupero di Inglese non ha dato i frutti sperati.

Non è certo una sentenza definitiva, ci mancherebbe altro che lo fosse con ancora quattro mesi di regular season davanti e 14 gare (esclusi i playoff), ma racconta una realtà triste. E nel Parma che sta cambiando pelle cercando di uscire dalla mediocrità evocata da capitan Buffon in conferenza stampa, lo spazio per Inglese potrebbe restringersi un po' come sembra essersi ristretta la porta avversaria. Chiaramente non tutti i problemi offensivi dipendono da lui, ma è sicuro che da quel 17 settembre fino a oggi sono andati in gol dieci giocatori diversi ma non Inglese. Per uno che di mestiere fa l'attaccante tutto questo digiuno può anche far perdere la fame, abituando il corpo e la mente a sentire sempre meno la mancanza del gol. In cinque mesi un sussulto (si fa per dire) solamente: l'assist a Benedyczak nel 3-1 con il Cittadella. Siamo lontani, lontanissimi dalle attese del ritiro: in mezzo a questo lungo periodo senza esultanze, Inglese è stato frenato da due infortuni ed è stato costretto a saltare cinque partite. Il presente è segnato dalla mancanza di fiducia che ha generato incertezze nel calciatore, il futuro potrebbe essere rappresentato dalla cessione che Krause ha provato in tutti i modi a realizzare in entrambe le finestre di mercato o dalle panchine: contro il Genoa è rimasto seduto per tutta la gara, a Terni sabato scorso è entrato al 46'. Adesso Inglese deve guardarsi anche dall'altro oggetto misterioso del mercato del Parma: Gabriel Charpentier arrivato infortunato, curato prima di fermarsi di nuovo e in via di recupero, come va raccontando Pecchia in ogni vigilia. Potrebbe andare peggio di così per Inglese? Sì, se l'allenatore continuerà a rinunciare, come sabato con la Ternana, a rinunciare alla figura del centravanti. Per ora le carezze di Pecchia sembrano sincere, nel tentativo di recuperare il ragazzo l'allenatore è convinto davvero di avere a disposizione un ottimo calciatore anche se sostiene che per il suo gioco un numero nove non sia imprescindibile. Serve tempo per riportarlo in condizione, magari qualche gol accorcerebbe il processo. Ma fino a quando si è disposti ad aspettarlo?