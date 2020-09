Da club manager a vice direttore sportivo: Lucarelli cambia ruolo

Alessandro Lucarelli è il nuovo vice direttore sportivo del Parma. Il balzo in avanti dell'ex bandiera crociata è stato certificato dalla maggiore operatività in chiave mercato di quello che da molto viene ancora indicato come punto di riferimento all'interno del club. Braccio destro di Marcello Carli, l'ormai ex club manager si è guadagnato i gradi 'da titolare' all'interno del nuovo corso. Nel nuovo organigramma presente sul sito del Parma, che ha cambiato anche veste grafica, Lucarelli compare come vice direttore sportivo. Un bel salto in avanti per l'ex difensore che nella passata stagione aveva conseguito il corso di ds, un ruolo che gli è stato riconosciuto dalla società con la piena operatività sul campo. Da un Lucarelli all'altro: il figlio di Alessandro, Matteo, sta per passare in prestito al Carpi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.