Da Mcnroe a Borg, da Federer a Djokovic, dalla Graf alla Williams: il museo della racchetta al museo monumentale San Paolo

Da sabato 16 a martedi? 19 settembre sara? possibile visitare gratuitamente il Museo della Racchetta, un’esposizione di racchette storiche e contemporanee appartenenti ai piu? grandi campioni Slam: da Laver, McEnroe, Borg, Connors, Agassi e Sampras fino a Federer, Nadal e Djokovic. In occasione del WTA di Parma, il Museo presentera? una sezione speciale dedicata alle racchette delle campionesse Slam fra le quali Margaret Court, Seles, King, Evert, Sharapova, Hingis, Mandlikova, Sanchez, Cliksters, Graf e le immancabili sorelle Williams, che abbiamo avuto l’onore di veder giocare nella prima edizione del Parma Ladies Open. Il Museo racconta la storia del tennis dal 1875 ad oggi e sara? presentato dall’ideatore di una delle collezioni piu? grandi al mondo, Paolo Bertolino, presente all’esposizione per accompagnare i visitatori in un viaggio indimenticabile.

Il Museo sara? allestito presso la Sala delle Colonne del Complesso Monumentale San Paolo, con accesso da Vicolo Asse 5, e seguira? i seguenti orari:

Sabato 16 settembre: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 17 settembre: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Lunedi? 18 settembre: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Martedi? 19 settembre: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

L’ingresso al museo e? gratuito e ogni visitatore sara? accompagnato in una visita guidata che rappresentera? un viaggio indimenticabile nella storia del tennis.- E’ possibile prenotare visite di gruppo tramite telefono +39 3925250271 o tramite email a contact@meftennisevents.com

La visita guidata ha una durata di 1 ora per gruppi di massimo 20 persone ogni ora.

*Il museo è stato esposto per l’ultima volta alle ATP Finals di Torino nel 2021. Nel 2023 MEF tennis events espone il museo in tutti i tornei organizzati in Italia. L’esposizione di Parma è la prima ad avere una sezione interamente dedicata al tennis femminile.