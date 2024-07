Dal golf al calcio, dai viaggi con l'autobus a Mitoma: i mondi di Suzuki

Tutto è partito da una promessa, un patto di quelli che si fanno tra madre e figlio: a calcio si gioca solo se i vestiti utilizzati in allenamento, scarpe comprese, li avrebbe lavati lui, Zion; un atto di responsabilità. Al tempo, lo sport di casa Suzuki era il golf, al pallone il nuovo portiere del Parma si avvicina grazie al fratello maggiore (due anni più grande di lui), con il quale condivide quello che prima era un passatempo e oggi è diventata una professione. A cinque anni si è piazzato in porta, intento a parare i tiri del fratello. Un gesto umile, un atto di responsabilità anche questo.

Responsabilità significa anche andare al campo e tornare con la borsa sulle spalle, mentre si guarda la strada dal vetro dei mezzi pubblici. A Saitama, in Giappone, funzionano e sono in orario e mentre i suoi compagni scendono e salgono dalle auto dei genitori, lui si diverte a salutarli dal finestrino di un autobus. Così, nel segno della responsabilità e del rigore, è stato allevato Zion, nome biblico che significa ‘collina sacra’, voluto dal padre (ghanese, negli States per lavoro) e dalla madre (giapponese). Seppur giovanissimo, Suzuki conosce già le regole di casa: umiltà e rispetto. Nella terra del Sol levante, dove lavorare è un obbligo più che un diritto, Zion si è dovuto impegnare addirittura di più per lottare contro un pregiudizio stupido legato al colore della pelle, ma ne è uscito a testa altissima e più forte. A pochi mesi è già cittadino del mondo, ne ha vissuti già un paio: quello di Little Rock, nel New Jersey e quello di Saitama, città a 30 chilometri a nord di Tokyo piena di gente con 1,2 milioni di persone.

Zion è cresciuto li, vicinissimo al centro sportivo degli Urawa Reds, squadra per la quale fa ancora il tifo dato che ci gioca il suo idolo: Shusaku Nishikawa (ex nazionale). Ed è ai tempi degli Urawa che ha imparato a pensare solo al campo, la sua vita viene regolata dal pallone, chiaramente. Un atleta professionista e rigoroso deve stare attento a tutto, soprattutto alla dieta: passi la prima sera a Parma, città patrimonio dell’Unesco per la gastronomia. In uno dei ristoranti del centro si è concesso torta fritta e salumi, risotto e tagliata di carne, niente dolci.

A proposito di dolci: va matto per gli Ohagi, dolce giapponese che si consuma in autunno, una polpetta di riso coperta con della glassa che dà sollievo al palato. Ogni volta che torna a casa, Zion si divora quelli della madre, tenendo però sempre alto il focus sulla dieta. Da un po’ di tempo abita qualche migliaio di chilometri lontano da Saitama, si arrangia come può preparando in cucina i piatti consigliati dalla sua nutrizionista personale. Zion ha una specie di ossessione per la cura del suo corpo, oltre che un consigliere di fiducia sull'alimentazione: Kaoru Mitoma, stella del Brighton che più di tutti ha brillato con Roberto De Zerbi. A livello sportivo, la vita di Suzuki da ieri probabilmente è cambiata: ha una responsabilità superiore, quella di difendere la porta che un tempo è stata di Buffon. Oggi è sua. Zion ha solo 21 anni, ma alle responsabilità ci è abituato sin da bambino, quando - pur di giocare a calcio - i vestiti sporchi, comprese le scarpe, li lavava lui.