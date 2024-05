Delprato, soldatino sempre presente

Non poteva che esserci la firma di Enrico Delprato su questa promozione. È lui il capitano che alzerà il piatto della Serie A. Un traguardo che il capitano si tatuerà in maniera indelebile sulla sua pelle. Un altro tatuaggio è quasi sicuro, resta da capire se taglierà il baffo che ha curato in maniera maniacale in questo lungo periodo. È stato il primo a infondere calma nei compagni durante i momenti più concitati della stagione, fino all'ultima partita. Prima di aprire le braccia e stringere - metaforicamente - i 720 e passa tifosi del Parma che hanno sostenuto la squadra a Bari. Ha finito scoppiando in lacrime, sciogliendo la tensione accumulata in questo viaggio lunghissimo. Cominciato a Pisa, proprio con un suo assist per Colak a inaugurare la zona Parma con i gol in extra time, quasi chiuso contro il Pisa da un gol al minuto 95'. Pazzesco. 2790', trentatré presenze, tutte con la fascia al braccio per Enrico Delprato, un capitano ... con i baffi. "Abbiamo deciso di guardare una gara alla volta, è stata la nostra filosofia - spiegherà a fine partita il capitano - e abbiamo dimostrato che c'eravamo e non volevamo mollare, trovando delle belle vittorie. Ancora adesso non riesco ancora a crederci, probabilmente realizzerò nei prossimi giorni. È stato un campionato bellissimo anche per le squadre alle nostre spalle che hanno continuato a vincere. Questo ci ha dato la spinta per continuare a far bene, tirarsi indietro era pericoloso. Non abbiamo mollato, abbiamo mantenuto la retta via e oggi si festeggia".

La minaccia Benevento

E pensare che nell'estate del 2021, Enrico aveva fatto tutto con il Benevento: erano state persino decise luogo e data delle visite mediche in una trattativa chiusa in gran segreto e smontata da una telefonata. Quella di Gian Piero Gasperini che nel frattempo aveva cambiato idea. L'allenatore dell'Atalanta aveva bloccato tutto attraverso il Team Manager. Disfatte le valigie, il ritorno a Zingonia e il lavoro con la prima squadra pensando di poter far parte della squadra che lo aveva allevato quando sin da quando era un bambino. Fino all'ultimo giorno di mercato. Ribalta e Pederzoli, in una delle poche intuizioni felici di quell'anno, si sono fiondati con convinzione sul giovane difensore. Da li in poi, storia nota.

Calcio e basket, che passioni!

Pescato nel cortile dell'oratorio, dove si divertiva ad alternare il calcio con il basket, altro sport che gli è rimasto dentro. Un canestro dopo l'altro, con addosso le maglie larghe di papà lunghe fin sotto le ginocchia e larghe. Reperti che oggi il capitano del Parma custodisce gelosamente e sulle quali ieri faceva mille domande chiedendosi chi fossero questi e che ruolo facessero. Altre storie, un altro calcio. Un'altra vita che ha riempito i primi anni di Enrico. Cresciuto con il poster di Kakà in cameretta e le immagini dei suoi gol in Tv.

Il covid

Enrico è diventato grande. Ma da tempo convive con diverse responsabilità. Una su tutte: quella di essere capitano del Parma, portato in Serie A più di 1.000 giorni dopo. È lui il capitano della storia. Leader in campo e pure fuori. Uscito più forte dopo il Covid che, per i lombardi, è stato diverso. Grassobbio era stata assorbita dal contagio, lui ha temuto per la vita dei suoi familiari. Tanti amici di papà e mamma hanno lasciato questo mondo, tanti altri hanno avuto problemi. Da Livorno, dove Delprato giocava, guardava le immagini dei Tg di tutto il mondo. E soffriva, pensava. Tre mesi senza vedere i suoi genitori se non attraverso il telefonino e le videochiamate. Come quella indirizzata alla sua famiglia, immediatamente dopo il triplice fischio. Una chiamata a mamma e papà, gioia infinita. Poi la festa in spogliatoio. Il ragazzo della porta accanto ha spinto i suoi compagni in paradiso ed è diventato un giocatore di Serie A e adesso non vede l'ora di tornare a Parma, dove lo aspetta una piazza piena. Non poteva che esserci la sua firma sulla stagione del Parma. Una stagione da Serie A.