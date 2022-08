Di corsa all’alba per la Parma Mezza Maratona

Una corsa all’alba che racchiude lo spirito dei runner: ciascuno con la propria falcata, la propria motivazione, la voglia di vivere l’emozione di uno sport che è prima di tutto libertà e benessere. Sono oltre un centinaio i protagonisti della Good Morning and Run by Artcafè che anche quest’anno rappresenta un allenamento imperdibile in vista della Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua Mezza Maratona di sabato 10 e domenica 11 settembre.

"Fervono i preparativi per questa 24esima edizione che torna ad essere a pieno regime e ad accogliere tutti – spiega Michele Ventura, presidente del Centro Universitario Sportivo -. Cus Parma, sostenuto dall'Agenzia CFC di Reale Mutua e dai numerosi partner, vuole regalare ai runner e semplici appassionati una manifestazione di livello, dedicata a tutti. Questo allenamento mattutino, diventato ormai una tradizione, è un tassello preziosoper entrare nello spirito dell’evento: che è condivisione, impegno, divertimento oltre che sport”.

“Con la Good Morning and Run by Artcafè continua una tradizione per la nostra città: crediamo che lo sport sia uno strumento di promozione e di welfare sociale a 360°” dichiarano Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari e Alessandro Corniali, al timone dell’Agenzia CFC di Reale Mutua. Insieme alCus Parma abbiamo studiato una 24esima edizione esplosiva, pronta ad accogliere ogni genere di atleta: competitivo e non.”