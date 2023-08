Disavventura per i tifosi del Parma: cacciati dallo stadio perché in piedi

Ogni maledetta domenica, recita un adagio del tifo organizzato a seguito di quasi tutte le squadre di calcio. Per un attimo più o meno lungo quella appena trascorsa ha rischiato davvero di essere una maledetta domenica per una quindicina di tifosi del Parma al seguito dei crociati ad Alicante. Un piccolo gruppo dei Boys era partito per la Spagna nel tentativo di rimanere vicino alla propria squadra durante l’amichevole tra i crociati e l’Elche, vinta poi proprio dal Parma ai rigori (decisivo Partipilo dal dischetto), ma da quanto si apprende da ambienti vicini al tifo organizzato, non è stato possibile a causa del pugno duro che vige all’estero, in particolare nel Paese iberico.

È durato poco, infatti, l'abbraccio al Parma da parte della sua gente, invitata a uscire dalla polizia privata del club e dalla Policia National, che non contempla gente in piedi se non nella curva ospiti (per l’occasione non aperta) o nell’area dedicata al tifo locale più acceso (standing area). Non c’è spazio, sia in Curva che in tribuna dove abitualmente risiedono le famiglie, per striscioni o torce come in Italia dove lo zoccolo duro del tifo organizzato vive solitamente in piedi la gara. Pronti via, secondo quanto trapela da fonti vicine ai tifosi, i Boys sarebbero stati invitati a sedersi al minuto zero o, in alternativa, a uscire dallo Stadio perché avrebbero infranto la regola: stare in piedi al posto assegnato. Gli spettatori di quel settore hanno cominciato a sollevare il coro ‘Fuori, fuori’ fino all’arrivo della Polizia del club e della Policia Nacional che li ha scortati per schedarli e controllarli. Qualcuno di loro ha rischiato addirittura di essere trattenuto nelle camere di sicurezza, come da regolamento, fino all’intervento della società nella figura dello SLO Beppe Squarcia che ha evitato il peggio. In un clima di cordialità e ospitalità tipico di un’amichevole estiva, i tifosi del Parma presenti in Spagna hanno rischiato di vivere, davvero, una maledetta domenica. Nel vero senso della parola.