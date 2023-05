Domenica al Tardini gli eroi di Wembley per il 30° della Coppa delle Coppe

Sfilerà la Coppa delle Coppe 1993, torneranno al Tardini i campioni che l’hanno alzata. Per chi ama il calcio, per i tifosi crociati, giovani e meno giovani, sarà un momento davvero emozionante.



LA COPPA DELLE COPPE AL TARDINI: E’ IL 30° ANNIVERSARIO

Domenica 7 maggio la Comunità Crociata celebrerà il 30° anniversario della conquista del primo trofeo internazionale del Parma Calcio, la Coppa delle Coppe, vinta a Londra, nel leggendario stadio di Wembley, la sera del 12 maggio 1993. Questo evento rientra nel calendario di appuntamenti con cui il Club si avvicina a festeggiare, nel mese di dicembre, i 110 anni della sua nascita. E’ la notte di Londra, di 30 anni fa, la notte che fa conoscere al mondo la squadra allenata da Nevio Scala. Di fronte c’è l’Anversa, intorno a fare da cornice, quasi 40mila spettatori. E’ la notte di capitan Minotti, di Melli, di Cuoghi, che annullano la rete del momentaneo 1-1 di Severeyns. E’ una notte speciale che si trasformerà in indimenticabile. Dopo 30 anni, vogliamo essere ancora qui a celebrarla. Fu un 3-1 di estasi pura, fu una notte che se chiudi gli occhi la puoi rivedere ancora dentro i ricordi.

LA SFILATA DEI CAMPIONI E LA COREOGRAFIA DEI TIFOSI

La celebrazione di Wembley ‘93 si svolgerà allo stadio Ennio Tardini, la nostra casa. Come sempre. Tutti insieme. A modo nostro. Con semplicità. Da parmigiani. Il nostro Club ha invitato la squadra che ci fece sognare ed emozionare, lo staff tecnico e il gruppo dirigenziale al completo. Tutta la famiglia che contribuì, in campo e dietro le quinte, a quello storico successo. Quasi tutti hanno risposto presente, chi non ci sarà è perché ha impegni personali inderogabili. I protagonisti di Wembley ‘93 domenica arriveranno nel primo pomeriggio al Tardini, dopo aver pranzato insieme in un locale cittadino con l’attuale dirigenza del club Crociato. Al Tardini saranno accolti nel Museo ‘Ernesto Ceresini’, dove le loro gesta sono raccontate dalle immagini, dalle parole, dalle maglie, dai cimeli e…dai trofei. Tra le ore 16:00 e le ore 16:10, poco prima della partita di campionato Parma-Brescia, il momento più atteso della giornata: sfileranno in campo con la Coppa delle Coppe, indossando una speciale t-shirt dedicata limited edition, che sarà in vendita allo Store e allo Shop online (a partire dalla giornata di mercoledì 3 maggio). La Curva Nord, contemporaneamente, allestirà una coreografia che rievocherà quel successo. Gli eroi di Wembley ‘93 saranno, infine, ospiti in Tribuna d’Onore per assistere alla partita fra il Parma di Pecchia e il Brescia di Gastaldello.

