Don Fabio 3.0: il Parma riparte da Pecchia

Ancora qualche ora di relax per Fabio Pecchia. Mister Serie A inforcherà prestissimo gli scarpini e, con cappello e fischietto, sarà pronto per dirigere la prima sgambata dell'anno. Il Parma sarà finalmente tra le grandi del calcio e molto merito è suo. Si rimetterà all'opera con la curiosità di capire cosa possono dargli di più i suoi. Tutti i protagonisti della splendida cavalcata dell'anno scorso saranno ognuno al proprio posto, per ora. La filosofia del Club, condivisa dall'allenatore, è quella della continuità: percorrere la strada già tracciata senza indietreggiare di un metro. Chiaro che la truppa andrà rinforzata con innesti di qualità: meglio se giovani, nella testa di Krause, qualcuno più esperto è previsto nel disegno di Pecchia che tenterà di non snaturare troppo il gruppo riproponendo - per quanto possibile - un calcio leggero, rapido e verticale.

C'è tanta aspettativa nei confronti della squadra che ha dominato l'ultima stagione di Serie B, un'aspettativa che si mescola alla curiosità dei tifosi (e del tecnico): non vedono l'ora di vedere il Parma muoversi tra i grandi della Serie A. All'orizzonte si estendono una quarantina di partite (tra Campionato e Coppa Italia) dentro le quali c'è da conquistare un obiettivo: la salvezza. Consolidarsi per poi lavorare ancora, fino ad arrivare al massimo. Con 84 partite sulla panchina crociata, il 50enne di Formia è di gran lunga l'allenatore più longevo dell'era Krause. Entrato nella storia del Club per aver vinto il primo Campionato di Serie B in 110 anni (111 il 16 dicembre ndc), don Fabio proseguirà però con il contratto in scadenza nel 2025. Il suo rinnovo è un tema che dalle parti del Mutti Training Center non è stato ancora trattato, né è fissato un incontro per stabilire se ci siano o no le basi per proseguire insieme e - eventualmente - per quanto tempo.

Se mai dovesse essere fissato questo incontro, l'avvocato porterà con sé il suo biglietto da visita: una promozione mai in discussione dalla seconda alla trentottesima giornata, più una serie di ragazzini portati a essere calciatori credibili e valorizzati. Se oggi Bernabé e Circati, Bonny e Benedyczak sono sul taccuino di diversi Club europei, il merito è parecchio di don Fabio. Pecchia ci ha messo due anni per prendersi la Serie A, nel frattempo ha trasformato questo gruppo di giovani sbizzarriti in una squadra e ha sfiorato il colpo promozione (fermandosi alla semifinale) già al primo anno. È così che l'avvocato ha preparato il terreno per dominare la stagione scorsa, trovando la benzina per lo sprint lungo nella debacle di Cagliari. Così è pronto a mettere nel mirino Alberto Malesani (alla guida del Parma dal 1998 al 2001) con 126 panchine e tre Coppe in 100 giorni. A una partita da Cesare Prandelli (85 panchine crociate). Più staccato Roberto Donadoni, venendo ai più recenti tra i tecnici crociati. L'ex Ct è rimasto alla guida del Parma dal gennaio 2012 fino al giugno 2015, con 141 panchine e un posto in Europa League cancellato dai problemi societari. Lontanissimo Roberto D'Aversa (174 panchine, due salvezze in Serie A, oltre a una promozione dalla Lega Pro alla Serie B e l'ultimo prima di Pecchia ad aver riportato in A il Parma). Forse avrà anche il tempo per prenderli tutti, chissà. Ancora qualche ora di relax, poi sarà tempo di tornare in campo.