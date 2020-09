Dopo Valenti tocca a Brunetta: un altro argentino per il Parma

Prende forma il mercato del Parma: ultimi giorni decisivi per Marcello Carli e Alessandro Lucarelli, impegnati a regalare a Fabio Liverani rinforzi di peso per permettere al tecnico di poter esprimere il suo calcio a pieno regime. Dopo Lautaro Valenti, ufficializzato dal club, il Parma aspetta Yordan Osorio in arrivo dal Porto. Sarà anche la settimana - salvo colpi di scena - che vedrà lo sbarco a Parma di Adam Diallo (il ‘vecchio’ Traoré) dall’Atalanta e Juan Brunetta, trequartista argentino del Godoy Cruz atteso per la firma sul suo contratto che lo legherà al Parma.

Capitolo uscite: Darmian ha già l’accordo con l’Inter, saluterà a brevissimo giro di posta. Mentre davanti Inglese (seppur infortunato) continua a destare l’interesse di squadre come Torino e Genoa. I granata ci proveranno fino all’ultimo giorno. Il Parma è disposto a cederlo, ma vorrebbe monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione del suo attaccante. Che davanti non è l’unico ad avere mercato: su Gervinho è sempre massima l’allerta. L’attenzione di club esteri (Al-Saad su tutte) è alta.