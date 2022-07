È il giorno di Estevez: Pecchia ha il suo centrocampista

È il giorno di Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino è arrivato a Parma per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto che lo legherà al Parma per i prossimi tre anni. Operazione messa in piedi ormai da una settimana e formalizzata in queste ore. Al Crotone circa un milione di euro per un affare che permette a Fabio Pecchia di contare su esperienza e carisma. Con la maglia rossoblu Estevez ha giocato 27 gare ed effettuato 4 assist.