È un Parma grandi numeri: mai così bene in Serie B

Un Parma così non si è mai visto. La squadra di Pecchia fa notizia quando non vince, ormai. L'allenatore ha cucito addosso a questo gruppo, uno dei più giovani d'Europa, una mentalità e un'organizzazione che la stanno trascinando a largo. Quattro punti sulla seconda (Cremonese), sei sulla terza (Como) e una velocità di crociera costante di 2,9 punti a partita. Grazie ad un bottino di 48 punti nelle prime 23 gare di questo campionato, il Parma può vantare almeno 10 lunghezze in più rispetto ad ogni altra stagione disputata in Serie B allo stesso punto del torneo. Inoltre, i gialloblu hanno vinto 14 partite e non erano mai andati oltre quota 10 successi in questo segmento di stagione. Pecchia sta riscrivendo la storia del Club e, dopo aver agguantato Roberto D'Aversa, pareggiando la sua striscia di imbattibilità casalinga (17, durante il campionato che valse l'ultima promozione in Serie A), ha messo nel mirino il Cittadella reduce da tre sconfitte di fila.

Il Parma ha cambiato marcia ormai un anno fa. Dalla sconfitta casalinga con l'Ascoli, il 18 febbraio di un anno fa, i crociati hanno perso 5 partite su 36. Numeri che certificano quanto la squadra abbia cambiato il modo di pensare e, conseguentemente, di agire. Alla vigilia della sfida al Cittadella, squadra contro cui i crociati non hanno mai perso in Serie B nei precedenti nove incontri, Pecchia giustamente spegne il fuoco dell'entusiasmo: con tre mesi di campionato davanti è vietato rilassarsi. A Verona e a Cremona, don Fabio ha trionfato entrando di diritto nella storia dei club. Qui può farlo a modo suo: con i giovani che ha sempre esaltato ancora prima di plasmarli. Proteggendoli e richiedendo pazienza e tranquillità. "Quando si lavora con i giovani si comincia un percorso che richiede tempo". E il tempo sta dando ragione a Pecchia. Perché un Parma così come il suo non si è mai visto.