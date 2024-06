È Valeri il primo acquisto per la Serie A

Emanuele Valeri è il primo acquisto del Parma in Serie A. Il terzino sinistro, vecchia conoscenza di Fabio Pecchia con cui ha guadagnato la promozione a Cremona, è sbarcato a Parma in tarda serata ed è ora pronto a cominciare la sua avventura in gialloblù. È arrivato in un hotel cittadino accompagnato da un autista del Parma. Intanto è già partito l'iter delle visite mediche che precedono la firma sul contratto. Il difensore arriva a parametro zero, l'ultima stagione l'aveva disputata a Frosinone ed era terminata con una retrocessione difficile da accettare. Su Valeri avevano messo gli occhi addosso Monza, Torino e Udinese ma il Parma è stata sempre la sua prima scelta, anche grazie a Pecchia che lo ha convinto giorno dopo giorno a prendere la scelta. Firmerà un contratto di tre anni, con opzione per il quarto e andrà a colmare il buco a sinistra lasciato dalle partenze di Zagaritis e Ansaldi. Assieme a Di Chiara, l'ex Frosinone costituirà la batteria dei mancini a disposizione di Pecchia che adesso aspetta un portiere e un centrocampista difensivo, oltre che un difensore centrale di piede mancino. È iniziata con Emanuele Valeri la Serie A del Parma.