Eccellenza, Girone A: Borgo sempre più solo in vetta

Continua a mietere vittime il passo incredibile del Borgo San Donnino che vince ancora in casa contro il Real Formigine e vede la Virtus Castelfranco staccarsi sempre di più dopo la sconfitta subita sul campo del Nibbiano&Valtidone. Rimane all’inseguimento invece il Cittadella che ha vinto nell’anticipo del sabato contro il Campagnola sempre più ultimo.

E’ salita in terza posizione l’Agazzanese dopo la vittoria conquistata sul campo del Boretto che è rimasto quartultimo. Si è avvicinato invece alla zona play out il Castellana Fontana che si è imposto per 2-1 in rimonta contro la Fidentina che non riesce proprio a uscire dalla zona play out ed è stata raggiunta dalla Modenese che è tornata alla vittoria nello scontro diretto con l’Anzolavino sempre in grande difficoltà al penultimo posto.

Buona prova del Castelvetro che ha vinto contro l’Arcetana e si è avvicinato al Real Formigine, mentre la Vignolese è tornata a guardarsi le spalle dopo la sconfitta per 4-0 in casa del Rolo. Pareggi incolori in Piccardo-La Pieve e Sasso Marconi-Colorno, quattro squadre che sono ormai destinate e rimanene a metà classifica senza grandi obiettivi.