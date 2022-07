Ecco Buffon: il Parma riabbraccia il suo capitano

E' finita l’attesa dei tifosi del Parma: nel pomeriggio è arrivato Gigi Buffon nel ritiro di Celledizzo, in Val di Pejo. Dopo aver sosteneuto le visite mediche a Parma, ha raggiunto i compagni a Cogolo, base operativa crociata. L'abbraccio con Fabio Pecchia che a breve avrà a disposizione anche Leandro Chichizola, portiere in arrivo dal Perugia che farà il vice di Buffon. Operazione conclusa ieri in serata. Chichizola arriva a titolo definitivo, firmerà un biennale. Costo dell'operazione che si aggira intorno agli 800 mila euro. Il Perugia aveva offerto all'estremo difensore argentino un quadriennale da 220 mila a stagione. L'offerta crociata è stata più convincente. Proprio a Perugia, 84 giorni fa, l’ultima apparizione della stagione per Buffon che proverà ancora a riportare il Parma in Serie A.