Ecco Cassata, rinforzo per la caccia alla Serie A

Beppe Iachini ha il suo nuovo centrocampista. Francesco Cassata è arrivato ieri sera in città, oggi ha conosciuto i suoi compagni e ha sostenuto il suo primo allenamento con il Parma. Venerdì per la sfida al Frosinone, che serve a rilanciare le ambizioni dei crociati, Cassata dovrebbe essere disponibile. Lo ha chiesto Iachini, era un desiderio del tecnico che dopo averlo avuto nell’avventura di Sassuolo, ha abbinato il suo nome ai progetti di rilancio suoi e del club che naviga nella parte sinistra della classifica e che proprio venerdì, quando Cassata sara ex della sfida, prova a ripartire dopo lo stop forzato a causa del covid. Cassata ha firmato il contratto nel pomeriggio, in sede: un prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in Serie A. Cassata ha messo insieme solo due presenze, una in coppa Italia contro il Milan, l’altra in campionato. Iachini si aspetta parecchio da lui: può dare quantità e qualità in mediana, è un incursore e , all’occorrenza, sa cucire e scucire il gioco. Un’arma in più per puntare alla promozione