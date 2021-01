Emergenza in difesa, il Parma pensa a Benatia

L’infortunio di Lautaro Valenti è più serio del previsto. Il difensore argentino è volato a Monaco di Baviera per un consulto medico, al momento l’intervento chirurgico pare non contemplato, ma D’Aversa non lo avrà a disposizione per almeno due mesi. A queste difficoltà vanno aggiunte più quelle che riguardano Osorio, anche lui fermo per un guaio muscolare. Meno grave rispetto a quello di Valenti, ma che impedita al venezuelano di allenarsi con i compagni. Per questo motivo, il Parma sul mercato guarda anche in difesa: piace l’ex Juventus Medhi Benatia, difensore dell’Al-Duhail. Discorsi ancora in fase embrionale, ma per la settimana prossima si potrebbe accelerare.