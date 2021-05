La diciassettenne Cori Gauff sugli scudi all'Emilia-Romagna Open

Cori Gauff protagonista della giornata dei quarti di finale dell’Emilia-Romagna Open, WTA 250 di Parma targato MEF Tennis Events. La giocatrice numero 30 del mondo ha vinto il derby statunitense contro Amanda Anisimova con un netto 6-3 6-3 in un’ora e 19 minuti di gioco. Prestazione sublime della diciassettenne di Delray Beach, che nel secondo set ha recuperato con classe e determinazione lo svantaggio di 0-3 conquistando 6 giochi consecutivi e chiudendo l’incontro.

Rivincita Gauff – Al termine del match le riflessioni del talento a stelle e strisce: “Sono contenta. Dopo un ottimo primo set ho commesso diversi errori e ho rischiato di complicarmi la partita, per recuperare ho deciso di cercare meno il vincente e di limitarmi a giocare profondo e ce l’ho fatta. Nel complesso credo che avrei potuto servire meglio, ma posso ritenermi assolutamente soddisfatta della mia performance”. Cori Gauff si prende così la rivincita della finale degli US Open Junior 2017, quando ad appena tredici anni subì un perentorio 6-0 6-2 dall’allora sedicenne Amanda Anisimova: “Da allora entrambe siamo cresciute e cambiate molto. È stata la prima volta che ci siamo affrontate da professioniste: sono felice di essermi presa la rivincita”.

Stephens, Siniakova e Wang in semifinale – Un’altra statunitense, Sloane Stephens, ha eliminato l’azzurra Sara Errani con lo score di 6-3 6-0: “Ho giocato davvero bene. In passato avevo già affrontato Sara e sapevo di dover essere aggressiva per metterla in difficoltà. Ho preparato bene il match e mi sono espressa nel migliore dei modi. Fisicamente mi sento in forma, spero di continuare così”. Bene Katerina Siniakova, giustiziera della francese Caroline Garcia con il punteggio di 7-5 6-1, e in chiusura il successo di Qiang Wang per 7-6(4) 3-6 7-5 ai danni di Petra Martic.

I risultati di giovedì 20 maggio

Quarti di finale

Qiang Wang b. Petra Martic 7-6(4) 3-6 7-5

Cori Gauff b. Amanda Anisimova 6-3 6-3

Sloane Stephens b. Sara Errani 6-3 6-0

Katerina Siniakova b. Caroline Garcia 7-5 6-1