La Energy Volley Parma alla Final Four Under 17 regionale

La squadra di Raho vince in casa del Niagara 4T Ferrara e si qualifica per l'atto decisivo in programma il 6 giugno a Cesenatico

L’Under 17 Regionale maschile della Wimore Energy Volley Parma vince per 1-3 (21-25, 22-25, 25-19, 11-25) in casa del Niagara 4T Ferrara e si qualifica alla Final Four Regionale di categoria in programma domenica 6 giugno a Cesenatico. I gialloblù dei coach Raho e Meli, terzi nel girone A, sono partiti subito forte in avvio riuscendo a superare brillantemente anche un leggero calo nel terzo set e non hanno lasciato scampo ai ferraresi, secondi nel girone B alle spalle della Consar Ravenna. E saranno proprio i romagnoli i prossimi avversari nella semifinale di domenica alle 11 mentre nell’altro confronto andrà in scena il derby tutto modenese tra Bper Banca Vgmodena Volley e Moma Anderlini, che hanno chiuso la prima fase davanti ai ducali.

Un altro prestigioso risultato del settore giovanile Energy, capace ormai di essere in pianta stabile tra le migliori realtà dell'Emilia Romagna, qualificandosi ogni anno ad almeno una Final Four Regionale o arrivando comunque sempre tra i primi sei posti.

NIAGARA 4T FERRARA-WiMORE ENERGY VOLLEY PARMA 1-3

(21-25, 22-25, 25-19, 11-25)

NIAGARA 4T FERRARA: Ballo, Caselli, Fregnini, Garrieri (L), Goben, Huben, Lotti, Malaguti, Montanari, Poli (L), Poltronieri, Soriano. All.: Forte-Civa

WiMORE ENERGY VOLLEY PARMA: Ablondi 7, Azzolini 1, Belli 15, Cedioli (L), Chirila 8, Comparoni, Dall’Orto, Doninotti, Marchiani 11, Rivieri 2, Rosi, Schianchi 17, Zecca (L). All.: Raho Meli

ARBITRO: Marco Bruschi