Si ferma in semifinale regionale l'avventura dell'Energy Parma in Under 15 e Under 19

Le squadre di Modena fatali per le formazioni ducali, battute 3-0 in entrambi gli incontri

Doppia sconfitta in semifinale per le squadre maschili dell’Under 15 Regionale e dell’Under 19 della Wimore Energy Volley Parma, impegnate nello scorso weekend alle rispettive Final Four Regionali di categoria. Nel pomeriggio di sabato l’Under 15, guidata da Raho, Meli e Cova, si è arresa in tre set (19-25, 21-25, 18-25) a Punta Marina, in provincia di Ravenna, al Bper Banca Vgmodena Volley che poi nell’atto conclusivo ha avuto la meglio sulla Dinamo Pallavolo Bellaria laureandosi campione regionale.

Un terzo posto bissato domenica mattina dall’Under 19 di Borghi e Del Prete, battuta per 0-3 (17-25, 18-25, 17-25) alla palestra Oltretorrente di Parma da Modena Volley che annoverava tra le proprie fila diversi elementi utilizzati durante l’anno in Serie B e poi capace di completare l’opera con il successo in finale sulla Consar Ravenna 19. Un’esperienza comunque positiva per la Wimore Energy Volley Parma, in grado ancora una volta di guadagnarsi l’accesso alla fase finale regionale nel settore maschile.