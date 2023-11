ESCLUSIVA - Vaeyens: “Per vincere non basta sognare. Felice della qualità che abbiamo”

Roel Vaeyens ha un volto rilassato: l'aria dell'alta classifica gli fa sicuramente bene, anche se porta ancora i segni della delusione della sconfitta di Lecco. Ma è fiducioso per il prosieguo e sa che questo Parma può reagire già a partire da sabato, nel derby con il Modena. Nella lunga intervista esclusiva che ha concesso a ParmaToday.it, il Managing Director Sport crociato ha toccato diversi temi: dal momento della squadra passando per la sua daily routine parmigiana. Fino al mercato invernale che si preannuncia poco movimentato. Per una serie di ragioni.

"Voglio precisarlo - dice Vaeyens a ParmaToday.it -: il Parma ha già fatto un buon lavoro nelle passate stagioni e nella scorsa finestra di mercato. Quindi non abbiamo bisogno di fare tanto sul mercato. Abbiamo fatto un buon lavoro di analisi, tutti siamo d’accordo che non vada fatto molto in questa finestra. Abbiamo solo bisogno di vedere profili specifici e calciatori. Non dobbiamo fare tante cose. Non abbiamo in mente di cedere nessun calciatore"

Sognare non è una cosa che aiuta a progredire in questo settore. Quando vuoi vincere non penso che basti sognare. Non faremo tanto, le prestazioni sono buone anche se sappiamo che dobbiamo migliorare e fare alcune cose meglio. Non penso che faremo tanto, lo ripeto, nella finestra di mercato invernale perché in questo momento ci sono alcuni giocatori tipo Camara, Valenti, Partipilo che stanno crescendo di condizione e presto torneranno in campo. Noi li aspettiamo, penso che non faremo molto perché il nostro livello è già alto e buono. Abbiamo molti giocatori buoni, con tante qualità. Ma per il nostro reparto Scouting è importante rimanere concentrati perché se ci saranno buone opportunità noi le valuteremo. Ma probabilmente verranno fatti interventi mirati per il futuro. Io sono contento della qualità che abbiamo sia in difesa, che a centrocampo e in attacco”.

A breve l'intervista completa