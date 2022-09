Estevez esalta Buffon "E' come Messi"

"Stare accanto a Buffon è un po' sedersi a chiacchierare con Messi". E' stata un po' la settimana di Nahuel Estevez, il primo gol in Italia lo ha rinfrancato e adesso il Parma sa di poter contare su un giocatore che sa essere decisivo anche quando entra dalla panchina. Sul solco della tradizione argentina, Estevez coltiva un sogno: quello della prmozione, con la colonia argentina composta da Vázquez, Lautaro Valenti e Leonardo Chichizola che fanno sentire Nahuel non così lontano da casa. Intanto si gode il momento e condivide lo spgliatoio con un mostro sacro come Buffon: "Sento un po' i nervi tesi quando ci parlo - dice Estevez a www.tycsports.com -. Finisci poi per abituarti. In ogni allenamento ci sono 100 persone che lo aspettano fuori per lui, è pazzesco. Per di più passi e loro gridano 'Estévez, Estévez' e tu dici, dai, mi chiederanno una foto ma finiscono per chiedermi dove sia Buffon. e quando arriva. Un giorno andando in albergo si è 'sacrificato' per noi. Si è fermato lui con i tifosi e a noi ci ha permesso di arrivare in albergo".