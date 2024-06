Euro Parma, Man strega tutti: problema alla caviglia per Balogh

L'Euro Parma avanza spinto da Dennis Man, l'uomo copertina dei crociati in giro per il torneo continentale. I due assist al debutto contro l'Ucraina hanno consacrato il rumeno, ora nel mirino di diversi Club. L'ultimo ad aggiungersi alla lista viene dalla Premier League. Il Wolverhampton avrebbe preso informazioni sull'esterno offensivo crociato che, quest'anno con il Parma, ha disputato una stagione strepitosa condita da 13 gol e 7 assist tra Campionato e Coppa Italia. E che adesso sta disputando un Europeo da protagonista, almeno nella prima uscita. Le note dolci sono tante, insomma, per il Parma che sta trattando il rinnovo con l'entourage del calciatore. Le parti sono distanti, si vive una fase di stallo dopo una serie di incontri che non hanno fatto registrare passi in avanti. La richiesta è ancora alta per il Club disposto sì a ritoccare sensibilmente l'ingaggio del calciatore ma non ad arrivare alle richieste dei suoi agenti. Probabilmente dopo l'Europeo le parti si siederanno nuovamente attorno a un tavolo per chiarire una situazione che comincia a diventare spinosa per il Parma. Se Man brilla, Mihaila rincorre. Dopo la febbre iniziale che gli ha impedito di giocare titolare al debutto della Romania contro l'Ucraina, Valentin spera di avere la sua possibilità sabato 22 giugno contro il Belgio.

Chi non ha proprio cominciato l'Europeo è Botond Balogh, difensore dell'Ungheria costretto a saltare la prima giornata per un problema alla caviglia. I suoi compagni sono in campo contro la Germania per la seconda giornata della fase a gironi, Balogh la guarderà dalla panchina perché non al meglio. Non si è ancora allenato in gruppo, il debutto a Euro2024 è sempre più lontano.